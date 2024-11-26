【速報】石川能登で震度５弱 新潟中越、新潟上越で震度３
気象庁によると、２６日午後１０時４７分ごろ、地震があった。
震源地は石川県西方沖。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは６．４と推定。この地震で日本沿岸で若干の海面変動があっても被害の心配なし。
震度５弱を観測したのは、輪島市、志賀町。
震度４を観測したのは、
富山市、高岡市、氷見市、小矢部市、射水市、七尾市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、津幡町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町、福井市、越前町。
十日町市、糸魚川市、上越市、魚津市、滑川市、黒部市、砺波市、南砺市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、富山朝日町、金沢市、小松市、白山市、能美市、野々市市、川北町、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、高浜町、福井若狭町、長野市、上田市、諏訪市、東御市、御代田町、木曽町、高山市、瑞穂市、飛騨市、下呂市、海津市、養老町、白川村、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、野洲市、大東市、豊岡市、鳥取市。
震度２を観測したのは、
只見町、嬬恋村、新潟北区、新潟南区、新潟西区、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、妙高市、阿賀野市、佐渡市、南魚沼市、弥彦村、刈羽村、福井池田町、南越前町、福井美浜町、おおい町、甲府市、南アルプス市、中央市、富士川町、忍野村、松本市、飯田市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、安曇野市、長野南牧村、軽井沢町、立科町、青木村、下諏訪町、辰野町、箕輪町、飯島町、宮田村、松川町、長野高森町、下條村、泰阜村、上松町、木祖村、王滝村、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、長野池田町、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、木島平村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村、岐阜市、大垣市、中津川市、羽島市、各務原市、可児市、岐阜山県市、本巣市、郡上市、岐南町、笠松町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、岐阜池田町、北方町、富士市、焼津市、袋井市、菊川市、牧之原市、名古屋千種区、名古屋東区、名古屋北区、名古屋西区、名古屋中村区、名古屋昭和区、名古屋瑞穂区、名古屋熱田区、名古屋中川区、名古屋港区、名古屋守山区、名古屋天白区、豊橋市、一宮市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、稲沢市、新城市、知多市、知立市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、愛知みよし市、あま市、長久手市、東郷町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、愛知美浜町、武豊町、津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、三重朝日町、川越町、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、湖南市、高島市、東近江市、滋賀日野町、多賀町、京都北区、京都上京区、京都中京区、京都東山区、京都下京区、京都南区、京都右京区、京都伏見区、京都山科区、京都西京区、福知山市、舞鶴市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、宇治田原町、精華町、京丹波町、伊根町、与謝野町、大阪都島区、大阪福島区、大阪此花区、大阪西区、大阪港区、大阪大正区、大阪天王寺区、大阪浪速区、大阪西淀川区、大阪東淀川区、大阪東成区、大阪生野区、大阪旭区、大阪城東区、大阪阿倍野区、大阪東住吉区、大阪西成区、大阪淀川区、大阪鶴見区、大阪住之江区、大阪平野区、大阪北区、大阪中央区、堺市堺区、堺市中区、堺市西区、堺市南区、堺市北区、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、寝屋川市、河内長野市、大阪和泉市、箕面市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四條畷市、交野市、島本町、忠岡町、神戸東灘区、神戸兵庫区、神戸長田区、神戸北区、神戸中央区、神戸西区、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、赤穂市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、丹波市、南あわじ市、淡路市、加東市、兵庫稲美町、播磨町、香美町、奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、香芝市、葛城市、奈良川西町、三宅町、田原本町、広陵町、紀の川市、岩出市、米子市、境港市、湯梨浜町、北栄町、出雲市、大田市、安来市、岡山南区、赤磐市、真庭市、呉市、美馬市、三好市、藍住町、坂出市。など
震度５弱以上の揺れがあったと考えられるものの現時点までに気象庁が震度を把握できていない市町村は、羽咋市。