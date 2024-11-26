リファ24年クリスマスコフレ、「タンパク質」発想で“とぅるん”とまとまる髪へ導くヘアケアセット
リファ(ReFa)の2024年クリスマスコフレ「リファミルクプロテインシャンプー＆トリートメント ギフトセット」が、2024年11月29日(金)より全国のロフトほかにて発売される。
リファの2024年クリスマスコフレ
2024年8月に誕生した「リファミルクプロテイン」は、“タンパク質”発想でとぅるん髪へ導くヘアケアラインだ。天然ミルク由来のプロテイン(※1)とホワイトスムースコンプレックス(※2)を配合し、ダメージを受けた毛髪にタンパク質を補給。同時に保湿成分がキューティクルを補修し、なめらかな指通りの美髪へと仕上げてくれる。
白を基調としたギフトボックスには、もっちりとした泡で摩擦レスに洗い上げるシャンプーと、毛髪表面から髪内側までみちっと補修するトリートメントをセットした。
セット内容：
・リファミルクプロテインシャンプー 500mL＜現品＞
・リファミルクプロテイントリートメント 500g＜現品＞
【詳細】
「リファミルクプロテインシャンプー&トリートメント ギフトセット」3,960円
発売日：2024年11月29日(金)
販売：全国のロフトおよびロフトネットストア、MTGオンラインショップほか
※一部店舗除く
※1 加水分解乳タンパク、トリプトファン(ヘアコンディショニング剤)
※2 ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、シア脂、真珠母貝エキス、(ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解シルク、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ダイズタンパク(保湿剤)
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