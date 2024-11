人気K-POPガールズグループTWICEのMOMOが自身のインスタグラムにスペインを訪れた際の写真を公開した。

韓国を拠点に活動する彼女はインスタグラムのフォロワー数が1503万人(11月26日現在)にのぼる。

MOMOは「Spain」とだけつづり投稿。ウェーブさせた金髪のヘアスタイルで複数の写真をアップしている。お披露目した2パターンの倏着瓮侫.奪轡腑鵑らは引き締まったスタイルが一目瞭然。世界中のファンから反響が届いている。

コメント欄には、「だれかヘアスタイル時系列で並べておくれぇぇぇえええ!ぎゃわいいいいいいいい」や「MOMO YOU ARE SO GORGEOUS AAAAAAAA」といった絶賛の声が様々な言語であふれ、MOMOの魅力に世界中がとりこになっているようだ。