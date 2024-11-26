¥¤¥ó¥¹¥¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô1500Ëü¿ÍÄ¶¤¨¿Íµ¤½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÇöÃå¶âÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÈ¿¶Á
¡¡¿Íµ¤K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤ÎMOMO¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÈà½÷¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬1503Ëü¿Í¡Ê11·î26Æü¸½ºß¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¡¡MOMO¤Ï¡ÖSpain¡×¤È¤À¤±¤Ä¤Å¤êÅê¹Æ¡£¥¦¥§¡¼¥Ö¤µ¤»¤¿¶âÈ±¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎàÇöÃåá¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤À¤ì¤«¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë»þ·ÏÎó¤ÇÊÂ¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ì¤§¤§¤§¤¨¤¨¤¨¡ª¤®¤ã¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¤ä¡ÖMOMO YOU ARE SO GORGEOUS AAAAAAAA¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¸À¸ì¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢MOMO¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤¬¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£