ÄÔ´õÈþ¤Î£±£·ºÐÄ¹½÷¡¡¿ô»þ´Ö¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿30Ëü¡¢YouTube13ËüÆÍÇË¤ÎÇË²õÎÏ¡¡Áí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼144Ëü¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ÇúÃÂ
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç£´»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¢ÄÔ´õÈþ¤ÈÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤Î¹â¹»£²Ç¯À¸¤ÎÂè£±»ÒÄ¹½÷¡¢´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤µ¤ó¤¬£±£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿£²£¶Æü¡¢¿·¤¿¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷£î£ï£á¡¥¡²¡¥£±£±£²£¶¡²¡Ë¤ò³«Àß¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö£Ì£Õ£Ö¡×½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸á¸å£·»þ¤Ë¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤â³«Àß¡£²Ã¹©¤Ê¤·¤ÎÁÇ´é¤ò½é¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï£²»þ´ÖÈ¾¤Ç£±£³Ëü¤òÆÍÇË¤·¤¿¡££Ø¤Ç¤â¡Ö´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ëÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸á¸å£±»þ¤´¤í¤Ë³«Àß¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¤â¸á¸å£¹»þÈ¾»þÅÀ¤Ç£³£°Ëü¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÆÍÇË¡££¹·î¤Ë³«Àß¤·¤¿£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ï£´£µ¡¦£¹Ëü¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥Ñ¥óºî¤êÀìÍÑ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷£î¡²£°£·¡²£á¡¥£ó¡Ë¤Ï£µ£µËü¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Ä¶¤Ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å³«Àß¤«¤é¤ï¤º¤«¿ô»þ´Ö¤Ç¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô£±£´£´Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¤ÎÄÔ¤Ï¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡ÖÄÔ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡Ö´õ¶õ¤ÎÌ´¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤Çº£²ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ê¤é£²£¶ÆüÃæ¤ËÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬£±£µ£°Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£