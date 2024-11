焦がしシュガーとバターでキャラメリゼ！グランマーブル「デニッシュ生フレンチトースト」

グランマーブルは、2024年11月27日(水)〜12月3日(火)の期間、伊勢丹新宿店 本館地下1階フードコレクションで開催される「京都フェア 〜冬の京都に酔いしれて〜」にて初の実演販売を行います。

グランマーブル「デニッシュ生フレンチトースト」

グランマーブル祇園本店2階の「カフェ&シャンパーニュ祇園ちから」の新メニュー「デニッシュ生フレンチトースト」4種をカフェに先がけて提供。

■新メニュー「デニッシュ生フレンチトースト」

グランマーブルの看板商品「マーブルデニッシュ」。

そのまま食べても美味しいデニッシュを、さらに一晩漬け込みフレンチトーストに。

マーブルデニッシュの味を活かすため、卵や牛乳の配合を調整しています。

最後に表面をカリッと焼き上げ、焦がしシュガーとバターでキャラメリゼして仕上げます。

メニューは4種類。

・「プレーン(苺のシャンパンコンフィチュール)」

デニッシュ本来の優しい甘さのフレンチトーストにヴーヴ・クリコのシャンパンで仕上げた自家製苺のコンフィチュールを添えました。

・「祇園辻利抹茶あん」

香り高い祇園辻利抹茶と程よい甘さの小倉あんの和の味わいのデニッシュがフレンチトーストに。

仕上げに抹茶を振りかけて。

・「フォンダンショコラ」

たっぷりのショコラを練りこんだ冬の大人気のデニッシュをフレンチトーストにし、キャラメルバナナチップを振りかけました。

サクサク食感もアクセント。

・「祇園辻利抹茶あん(善兵衛栗のペースト)」

祇園辻利抹茶あんのフレンチトーストに、無農薬で育てられた秋田県産善兵衛栗の自家製栗ペーストを贅沢にトッピング。

更に追加トッピングとして「苺のシャンパンコンフィチュール」(216円)と「善兵衛栗のペースト」(540円)も用意されています。

デニッシュ生フレンチトースト「祇園辻利抹茶あん」1,188円(税込)

デニッシュ生フレンチトースト「フォンダンショコラ」1,296円(税込)

デニッシュ生フレンチトースト「祇園辻利抹茶あん(善兵衛栗のペースト)」1,620円(税込)

■カフェ&シャンパーニュ祇園ちから

グランマーブル祇園本店2階にある「カフェ&シャンパーニュ祇園ちから」は、世界的なアーティストが監修した空間と洗練されたメニューを楽しめる、隠れ家のようなカフェ。

店内は大きな曲げ木が特徴的なカウンター席、テーブル席、畳の小上りを設け、クリエイターたちの作品も展示しています。

京都を代表する花街の華やかなロケーションに佇む、和のくつろぎがありながらもアートな刺激が心地よい空間です。

メニューは、グランマーブルの看板商品「マーブルデニッシュ」を用いたメニューや、オリジナルのスイーツを揃えています。

カフェ&シャンパーニュ祇園ちから/グランマーブル祇園本店

〒605-0074 京都市東山区祇園町南側

TEL:075-533-1360(2階 祇園ちから)

TEL:075-533-7600(1階 グランマーブル祇園)

