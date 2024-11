BAND-MAIDが11月25日・26日にZepp Haneda (TOKYO)でお給仕(ライブ)を行い、東名阪3都市で開催したZEPP TOURを締め括った。過去に開催予定だったZEPP TOURがコロナ禍のために白紙となり、BAND-MAIDにとっては“リベンジ開催”となっていた本ツアー。この数年間でのBAND-MAIDの躍進はすさまじく、単独公演のアメリカツアーでは2万人以上を動員し、2023年にアメリカで開催された<Lollapalooza Chicago>に日本人バンドとしてX JAPAN以来約13年ぶりに出演するなど、世界的ガールズバンドへと成長している。そんな彼女たちの初となるZEPP TOURとだけあって、日本はもちろん、海外からのご主人様・お嬢様(ファンの呼称)が結集した熱いお給仕となった。

新情報

■BAND-MAID New Digital シングル

2025年1月リリース予定

https://bandmaid.tokyo/contents/869719



■BAND-MAID番外編お給仕(ライブ)

2025年2月3日 東京 LIQUIDROOM ebisu

2025年2月17日 東京 LIQUIDROOM ebisu

https://bandmaid.tokyo/contents/766655



■お盟主様限定(ファンクラブ限定)アコースティックツアー

2025年3月20日 BAND-MAID Billboard Live Acoustic Tour OSAKA

2025年4月13日 BAND-MAID Billboard Live Acoustic Tour TOKYO

※公演詳細・受付は後日発表



■BAND-MAID TOUR 2025

第1弾開催日程

5月10日 東京 LINE CUBE SHIBUYA

5月17日 広島 CLUB QUATTRO

5月18日 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

5月25日 静岡 浜松窓枠

5月31日 新潟 LOTS

6月20日 大阪 ゴリラホール

6月21日 大阪 ゴリラホール

6月28日 宮城 仙台GIGS

https://bandmaid.tokyo/contents/869736

関連リンク

◆BAND-MAID オフィシャルサイト

11月25日の公演では、ステージと客席の間に紗幕がかけられたまま1曲目「Forbidden tale」でお給仕をスタート。メンバーがシルエット姿のまま演奏をはじめると、SAIKI(Vo)の歌に合わせて、歌詞とともに光がゆらめくようなエフェクトが投影される。ニューアルバム『Epic Narratives』のなかでも壮大な展開がBAND-MAIDの新境地を表現しており話題となっていたこの楽曲で、目まぐるしく展開されていく曲に合わせ変化していく映像に息を呑む。ハードロックバンドとして、序盤から激しく畳み掛けるセットリストが多かったBAND-MAIDだけあって、今回のツアー冒頭では演出も含めて度肝を抜かれた観客も多かったはず。ニューアルバムから披露された楽曲では「Shambles」「Protect You」などアニメのタイアップ曲としても注目を集めた激しい楽曲はもちろん、IncubusのMike Einziger(G)とコライトしたミディアムバラード「Bestie」なども披露。そして、「The One」「Toi et moi」では、SAIKIと小鳩ミク(Vo, G)によるツインボーカルならではの魅力が際立ち、美しいハーモニーを響かせる。さらに、小鳩ミクがソロでメインボーカルをとる楽曲「Brightest Star」や、小鳩ミク、KANAMI(G)、MISA(B)、AKANE(Dr)4人によるインスト曲「Get to the top」など、バラエティに富んだ楽曲を次々と放っていく。また、今回のツアーでは楽器陣によるセッションパートが増えたことも特筆するポイントだろう。<SUMMER SONIC 2024>のステージでもその圧倒的な演奏が話題となったKANAMIとMISAのギター&ベースバトルパートはもちろん、MISAのベースソロから始まり、AKANE、小鳩ミク、KANAMIとセッションから繋げて入った「After Life」など、お給仕ならではのアレンジで観客を魅了する。人気だけではなく実力も確実に積み上げてきたBAND-MAIDならではの凄みを見せつけられた2時間だった。早々にチケットがソールドアウトしていた11月26日公演では、ツアーファイナルに相応しく、終演後に2025年の新たな動きをサプライズで発表した。さらに、公式HPでも新情報の発表を行うなど2025年の活動が続々決定している。2025年1月にはデジタルシングルの新曲リリース、番外編お給仕の開催、初のお盟主様限定ツアーとなる東京・大阪開催の<BAND-MAID Billboard Live Tour>、そして5月10日のメイドの日から開催される<BAND-MAID TOUR 2025>の第1弾となる開催日程が発表となっている。各アナウンスや公演チケット購入に関しての詳細は、オフィシャルサイトにて。上記のみならず、新たなサプライズ発表が続々控えているそうなので心待ちにしよう。写真◎伊東実咲