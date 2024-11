30日放送の日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト 2024』(後7:00〜後10:54)の企画第1弾「ディズニーメドレー企画」の参加アーティストが26日、発表された。佐野勇斗、齊藤京子、May J.、木村昴、ダイアモンド☆ユカイ、King & Prince、屋比久知奈が出演する。2025年3月に開催される『アラジン・イン・コンサート』でアラジンを演じる佐野とジャスミンを演じる齊藤は、劇中歌「ホール・ニュー・ワールド」をテレビ初披露する。

14年に公開された映画『アナと雪の女王』の日本版エンドソングを担当したMay J.は「Let It Go〜ありのままで〜」を歌唱。23年に公開された実写版『リトル・マーメイド』でカニのセバスチャンの吹替を担当した木村は、劇中歌「アンダー・ザ・シー」を披露する。映画『トイ・ストーリー』シリーズの日本語版主題歌「君はともだち」を当したダイアモンド☆ユカイはKing & Princeの永瀬廉、高橋海人(※高=はしごだか)と3人で特別なテレビ初パフォーマンスを届ける。映画『モアナと伝説の海2』でモアナの声を担当する屋比久は、劇中歌「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」をテレビ初披露。「どこまでも 〜How Far I'll Go〜」との特別メドレーとなる。同番組は2001年に放送を開始。今回で24回目を迎える。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。人気アーティストが勢ぞろいし、今年のヒット曲や話題曲を中心に「今見たい・聴きたい」音楽をギュッと詰め込み、1年を音楽で振り返る。総勢35組を超えるアーティストによる熱気にあふれる4時間となる。■『ベストアーティスト 2024』出演アーティスト(※26日午後9時時点、五十音順)AI、IMP.、HY、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、木村昴、King & Prince、GLAY、齊藤京子、佐野勇斗、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、Stray Kids、SixTONES、Snow Man、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、SEVENTEEN、ダイアモンド☆ユカイ、Da-iCE、timelesz、NiziU、NewJeans、乃木坂46、Perfume、日向坂46、Hey! Say! JUMP、藤井隆、星野源、MISIA、Mrs. GREEN APPLE、May J.、屋比久知奈、由薫