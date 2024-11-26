ブリーラム・Uvs川崎F スタメン発表
[11.26 ACLEリーグステージ第5節](ブリーラム)
※21:00開始
主審:モハンメド・アルホイシ
副審:ハラフ・ザイド・アルシャマリ、サード・サウード・アルスバイエ
<出場メンバー>
[ブリーラム・ユナイテッド]
先発
GK 13 ニール・エザリッジ
DF 5 ティーラトン
DF 6 カーティス・グッド
DF 11 ディオン・クールズ
DF 40 タビナス・ジェファーソン
DF 92 キム・ミンヒョク
MF 10 ルーカス・クリスピム
MF 16 ケネス・ドゥーガル
MF 23 ゴラン・チャウシッチ
MF 27 ピティワット・スクジッタマクン
FW 9 スパチャイ・ジャイデッド
控え
GK 75 プメウォラポル・ワナブトル
DF 15 ナルバディン・ウィーラワタノドム
DF 3 パンサ・ヘーミボーン
MF 17 チャラランポス・チャラランポス
MF 18 アティット・バーグ
MF 20 マルセロ・ジャロ
MF 44 タナクリット・チョットムアンパク
MF 8 ラタナコーン・マイカミ
MF 95 セクサン・ラトリー
FW 19 クリゴール
FW 7 ビッソリ
監督
オスマール・ロス
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 2 高井幸大
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 35 丸山祐市
MF 8 橘田健人
MF 26 山内日向汰
MF 30 瀬川祐輔
MF 77 山本悠樹
FW 9 エリソン
FW 11 小林悠
控え
GK 22 早坂勇希
GK 98 山口瑠伊
DF 15 田邉秀斗
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
DF 4 ジェジエウ
DF 44 セサル・アイダル
DF 7 車屋紳太郎
MF 19 河原創
MF 34 由井航太
FW 17 遠野大弥
FW 20 山田新
FW 32 神田奏真
監督
鬼木達
※21:00開始
主審:モハンメド・アルホイシ
副審:ハラフ・ザイド・アルシャマリ、サード・サウード・アルスバイエ
<出場メンバー>
[ブリーラム・ユナイテッド]
先発
GK 13 ニール・エザリッジ
DF 5 ティーラトン
DF 6 カーティス・グッド
DF 11 ディオン・クールズ
DF 40 タビナス・ジェファーソン
DF 92 キム・ミンヒョク
MF 10 ルーカス・クリスピム
MF 23 ゴラン・チャウシッチ
MF 27 ピティワット・スクジッタマクン
FW 9 スパチャイ・ジャイデッド
控え
GK 75 プメウォラポル・ワナブトル
DF 15 ナルバディン・ウィーラワタノドム
DF 3 パンサ・ヘーミボーン
MF 17 チャラランポス・チャラランポス
MF 18 アティット・バーグ
MF 20 マルセロ・ジャロ
MF 44 タナクリット・チョットムアンパク
MF 8 ラタナコーン・マイカミ
MF 95 セクサン・ラトリー
FW 19 クリゴール
FW 7 ビッソリ
監督
オスマール・ロス
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 2 高井幸大
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 35 丸山祐市
MF 8 橘田健人
MF 26 山内日向汰
MF 30 瀬川祐輔
MF 77 山本悠樹
FW 9 エリソン
FW 11 小林悠
控え
GK 22 早坂勇希
GK 98 山口瑠伊
DF 15 田邉秀斗
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
DF 4 ジェジエウ
DF 44 セサル・アイダル
DF 7 車屋紳太郎
MF 19 河原創
MF 34 由井航太
FW 17 遠野大弥
FW 20 山田新
FW 32 神田奏真
監督
鬼木達