[11.26 ACLEリーグステージ第5節](ブリーラム)

※21:00開始

主審:モハンメド・アルホイシ

副審:ハラフ・ザイド・アルシャマリ、サード・サウード・アルスバイエ

<出場メンバー>

[ブリーラム・ユナイテッド]

先発

GK 13 ニール・エザリッジ

DF 5 ティーラトン

DF 6 カーティス・グッド

DF 11 ディオン・クールズ

DF 40 タビナス・ジェファーソン

DF 92 キム・ミンヒョク

MF 10 ルーカス・クリスピム

MF 16 ケネス・ドゥーガル

MF 23 ゴラン・チャウシッチ

MF 27 ピティワット・スクジッタマクン

FW 9 スパチャイ・ジャイデッド

控え

GK 75 プメウォラポル・ワナブトル

DF 15 ナルバディン・ウィーラワタノドム

DF 3 パンサ・ヘーミボーン

MF 17 チャラランポス・チャラランポス

MF 18 アティット・バーグ

MF 20 マルセロ・ジャロ

MF 44 タナクリット・チョットムアンパク

MF 8 ラタナコーン・マイカミ

MF 95 セクサン・ラトリー

FW 19 クリゴール

FW 7 ビッソリ

監督

オスマール・ロス

[川崎フロンターレ]

先発

GK 1 チョン・ソンリョン

DF 2 高井幸大

DF 5 佐々木旭

DF 13 三浦颯太

DF 35 丸山祐市

MF 8 橘田健人

MF 26 山内日向汰

MF 30 瀬川祐輔

MF 77 山本悠樹

FW 9 エリソン

FW 11 小林悠

控え

GK 22 早坂勇希

GK 98 山口瑠伊

DF 15 田邉秀斗

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

DF 4 ジェジエウ

DF 44 セサル・アイダル

DF 7 車屋紳太郎

MF 19 河原創

MF 34 由井航太

FW 17 遠野大弥

FW 20 山田新

FW 32 神田奏真

監督

鬼木達