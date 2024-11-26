■「Azalea」



2024年11月18日(月)配信開始配信リンク：https://smej.lnk.to/Azalea※リンクは配信日より順次有効■Netflixシリーズ『さよならのつづき』配信：11月14日(木)Netflixにて独占配信▼出演有村架純 坂口健太郎中村ゆり 奥野瑛太 伊藤歩斉藤由貴 古舘寛治 宮崎美子 イッセー尾形生田斗真 ／ 三浦友和脚本：岡田惠和監督：黒崎博音楽：アスカ・マツミヤ主題歌：米津玄師「Azalea」撮影監督：山田康介美術監督：原田満生エグゼクティブプロデューサー：岡野真紀子プロデューサー：黒沢淳・近見哲平ラインプロデューサー：原田耕治制作プロダクション：テレパック原案・企画・製作：Netflix話数：全8話(一挙配信)http://netflix.com/title/81512200