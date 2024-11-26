米津玄師、Netflix『さよならのつづき』本編映像使用の主題歌「Azalea」スペシャルMV公開
米津玄師が11月18日、Netflixシリーズ『さよならのつづき』主題歌「Azalea」をリリースした。同ドラマ初公開の本編シーンが贅沢に使用された「Azalea」フル尺ミュージックビデオが公開となった。
◆米津玄師 動画 / 画像
主題歌として書き下ろしされた新曲「Azalea」は、各配信サイトにて軒並み1位を獲得、デイリーランキング、リアルタイムランキング合わせて25冠と、各ヒットチャートを席巻した。
■「Azalea」
配信リンク：https://smej.lnk.to/Azalea
※リンクは配信日より順次有効
■Netflixシリーズ『さよならのつづき』
配信：11月14日(木)Netflixにて独占配信
▼出演
有村架純 坂口健太郎
中村ゆり 奥野瑛太 伊藤歩
斉藤由貴 古舘寛治 宮崎美子 イッセー尾形
生田斗真 ／ 三浦友和
脚本：岡田惠和
監督：黒崎博
音楽：アスカ・マツミヤ
主題歌：米津玄師「Azalea」
撮影監督：山田康介
美術監督：原田満生
エグゼクティブプロデューサー：岡野真紀子
プロデューサー：黒沢淳・近見哲平
ラインプロデューサー：原田耕治
制作プロダクション：テレパック
原案・企画・製作：Netflix
話数：全8話(一挙配信)
http://netflix.com/title/81512200
■＜米津玄師 2025 TOUR / JUNK＞
1月10日(金) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
1月17日(金) 新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
1月18日(土) 新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
1月22日(水) 神奈川・横浜アリーナ
1月23日(木) 神奈川・横浜アリーナ
1月28日(火) 愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ホールA
1月29日(水) 愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ホールA
1月30日(木) 愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ホールA
2月08日(土) 福岡・みずほPayPayドーム福岡
2月09日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡
2月15日(土) 大阪・京セラドーム大阪
2月16日(日) 大阪・京セラドーム大阪
2月21日(金) 北海道・札幌ドーム
2月26日(水) 東京・東京ドーム
2月27日(木) 東京・東京ドーム
▼チケット
●アリーナ公演
・指定席 ￥9,000 (税込)
・指定席(注釈付き) ￥9,000 (税込)
・立見(横浜アリーナのみ) ￥8,000 (税込)
●ドーム公演
・指定席S(アリーナ) ￥13,500 (税込)
・指定席A(スタンド) ￥12,000 (税込)
・指定席(注釈付き) ￥11,000 (税込)
■＜KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK＞
3月09日(日) 上海 MERCEDES-BENZ ARENA
3月15日(土) 台北 TAIPEI ARENA
3月16日(日) 台北 TAIPEI ARENA
3月22日(土) ソウル INSPIRE ARENA
3月23日(日) ソウル INSPIRE ARENA
3月30日(日) ロンドン EVENTIM APOLLO
4月01日(火) パリ ZENITH PARIS
4月04日(金) ニューヨーク RADIO CITY MUSIC HALL
4月06日(日) ロサンゼルス YOUTUBE THEATER
関連リンク
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