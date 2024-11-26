Â¼¾å½Õ¼ù¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Ù¤¯·ù¤Ê¤³¤È¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò³Ð¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
ºî²È¡¦Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÂ¼¾åRADIO¡×¡ÊËè·îºÇ½ªÆüÍË 19:00¡Á19:55¡Ë¡£11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÂ¼¾åRADIO¡ÁÂ¼¾å¤ÎÀ¤´ÖÏÃ5¡Á¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¹¥É¾¤Î¡ÖÂ¼¾å¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤¬²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢Â¼¾åDJ¤¬Áª¶Ê¤·¤¿¥°¥Ã¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¡¼¤Èº£Æü¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Milton Nascimento¡ÖUm Vento Passou (para Paul Simon)¡×
¥ß¥ë¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥á¥ó¥È¤È¥Ý¡¼¥ë¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¤¬¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç²Î¤¤¤Þ¤¹¡£Um Vento Passou¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¡ÖÉ÷¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¡×¡£¥Ê¥·¥á¥ó¥È¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢¡Jerry Fuller¡ÖGuilty Of Loving You¡×
¡ãÀ¤´ÖÏÃ¨¡ä
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¡¼¤¬º£Ç¯¤Î7·î¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ô¥ó¤È¤¯¤ëÊý¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¡¼¤Ï1960Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤ÎÀ®¸ù¤·¤«¼ý¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤è¤ê¤Ïºî¶Ê²È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤Î¡Ö¥È¥é¥ô¥§¥ê¥ó¡¦¥Þ¥ó¡×¡Ö¥ä¥ó¥°¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¡õ¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¡¦¥¬¡¼¥ë¡×¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥Ñ¥ï¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÀÎ¤«¤é¤³¤Î¿Í¤Îºî¤ë¶Ê¤¬¤ï¤ê¤Ë¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼ª¤Ë¤·¤Æ¡¢ë¾Êó¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ö¤¢¤¢¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥È¥é¥ô¥§¥ê¥ó¡¦¥Þ¥ó¡×¤Ï¸µ¡¹¥µ¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥Ã¥¯¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¢¥Û¤é¤·¤¤¶Ê¤ò²Î¤¨¤ë¤«¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤¬²Î¤Ã¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´À¤³¦¤Ç600ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤ÎÀ®¸ù¤·¤«¼ý¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿²Î¼ê¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¡¼¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥ô¥£¥ó¥°¡¦¥æ¡¼¡×1961Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤Î96°Ì¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç³ê¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡ã¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¶Ê¡ä
¾®¼¼Åù¡ÖÈá¤·¤¯¤Æ¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡×
º£Æü¤Î¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¤Î²»³Ú¤Ï¾®¼¼Åù¤µ¤ó¤Î¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤Ç¤¹¡£¡ÖÈá¤·¤¯¤Æ¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¥µ¥È¥¦¡¦¥Ï¥Á¥í¡¼¤Îºî»ì¡¢²ÃÆ£ÏÂÉ§¤Îºî¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡ö
º£Æü¤Î¡ÖÂ¼¾å¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«»×¤¤½ÐÏÃ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËËº¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Ù¤¯·ù¤Ê¤³¤È¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò³Ð¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£²áµî¤Î½ý¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊú¤¨¤Æ¤¯¤è¤¯¤è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤¦¤¹°Å¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ë¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ö
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤Î¸ÀÍÕ¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¸Å¤¤¥¸¥ç¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê·è¤áÂæ»ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾Ð¤¦¤È¤¤À¤±ÄË¤à¡×It only hurts when I laugh
¤³¤ì¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£Àï¾ì¤Ç1¿Í¤ÎÊ¼Ââ¤¬¶»¤ËÁä¤òÆÍ¤»É¤µ¤ì¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãî¤ÎÂ©¤Çº£¤Ë¤â»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£ÀïÍ§¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤¤¡¢Âç¾æÉ×¤«¡© ½ý¤ÏÄË¤à¤«¡©¡×¡¡
¤¹¤ë¤ÈÊ¼Ââ¤ÏÅú¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¾Ð¤¦¤ÈÄË¤¤¤À¤±¤À¡×
ËÍ¤ÏÀÎ¤«¤é¤³¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¤è¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¾Ð¤¦¤È¤¤À¤±ÄË¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¶»¤ËÁä¤òÆÍ¤»É¤µ¤ì¤Æ»à¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¿Í¤¬¾Ð¤¦ÍýÍ³¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤º²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¤É¤ó¤ÊÀäÂÐÅª¶ì¶¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤á¤²¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤¨¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥Õ¤Ê»ÑÀª¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤É¤¦¤«¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¾Ð¤¦¤È¤¤À¤±ÄË¤à¡×¡Ä¡Ä It only hurts when I laugh
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤¿Íè·î¡£
----------------------------------------------------
11·î24Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7564
Ä°¼è´ü¸Â 12·î2Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Â¼¾åRADIO¡ÁÂ¼¾å¤ÎÀ¤´ÖÏÃ£µ¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á19:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Â¼¾å½Õ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¡¼¤Èº£Æü¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Milton Nascimento¡ÖUm Vento Passou (para Paul Simon)¡×
¥ß¥ë¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥á¥ó¥È¤È¥Ý¡¼¥ë¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¤¬¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç²Î¤¤¤Þ¤¹¡£Um Vento Passou¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¡ÖÉ÷¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¡×¡£¥Ê¥·¥á¥ó¥È¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢¡Jerry Fuller¡ÖGuilty Of Loving You¡×
¡ãÀ¤´ÖÏÃ¨¡ä
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¡¼¤¬º£Ç¯¤Î7·î¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ô¥ó¤È¤¯¤ëÊý¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¡¼¤Ï1960Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤ÎÀ®¸ù¤·¤«¼ý¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤è¤ê¤Ïºî¶Ê²È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤Î¡Ö¥È¥é¥ô¥§¥ê¥ó¡¦¥Þ¥ó¡×¡Ö¥ä¥ó¥°¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥±¥Ã¥È¡õ¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¡¦¥¬¡¼¥ë¡×¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥Ñ¥ï¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÀÎ¤«¤é¤³¤Î¿Í¤Îºî¤ë¶Ê¤¬¤ï¤ê¤Ë¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼ª¤Ë¤·¤Æ¡¢ë¾Êó¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ö¤¢¤¢¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥È¥é¥ô¥§¥ê¥ó¡¦¥Þ¥ó¡×¤Ï¸µ¡¹¥µ¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥Ã¥¯¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¢¥Û¤é¤·¤¤¶Ê¤ò²Î¤¨¤ë¤«¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤¬²Î¤Ã¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´À¤³¦¤Ç600ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤ÎÀ®¸ù¤·¤«¼ý¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿²Î¼ê¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¡¼¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥ô¥£¥ó¥°¡¦¥æ¡¼¡×1961Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤Î96°Ì¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç³ê¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡ã¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¶Ê¡ä
¾®¼¼Åù¡ÖÈá¤·¤¯¤Æ¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡×
º£Æü¤Î¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¤Î²»³Ú¤Ï¾®¼¼Åù¤µ¤ó¤Î¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤Ç¤¹¡£¡ÖÈá¤·¤¯¤Æ¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¥µ¥È¥¦¡¦¥Ï¥Á¥í¡¼¤Îºî»ì¡¢²ÃÆ£ÏÂÉ§¤Îºî¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡ö
º£Æü¤Î¡ÖÂ¼¾å¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«»×¤¤½ÐÏÃ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËËº¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Ù¤¯·ù¤Ê¤³¤È¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò³Ð¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£²áµî¤Î½ý¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊú¤¨¤Æ¤¯¤è¤¯¤è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤¦¤¹°Å¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ë¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ö
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤Î¸ÀÍÕ¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¸Å¤¤¥¸¥ç¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê·è¤áÂæ»ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾Ð¤¦¤È¤¤À¤±ÄË¤à¡×It only hurts when I laugh
¤³¤ì¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£Àï¾ì¤Ç1¿Í¤ÎÊ¼Ââ¤¬¶»¤ËÁä¤òÆÍ¤»É¤µ¤ì¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãî¤ÎÂ©¤Çº£¤Ë¤â»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£ÀïÍ§¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤¤¡¢Âç¾æÉ×¤«¡© ½ý¤ÏÄË¤à¤«¡©¡×¡¡
¤¹¤ë¤ÈÊ¼Ââ¤ÏÅú¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¾Ð¤¦¤ÈÄË¤¤¤À¤±¤À¡×
ËÍ¤ÏÀÎ¤«¤é¤³¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¤è¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¾Ð¤¦¤È¤¤À¤±ÄË¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¶»¤ËÁä¤òÆÍ¤»É¤µ¤ì¤Æ»à¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¿Í¤¬¾Ð¤¦ÍýÍ³¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤º²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¤É¤ó¤ÊÀäÂÐÅª¶ì¶¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤á¤²¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤¨¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥Õ¤Ê»ÑÀª¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤É¤¦¤«¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¾Ð¤¦¤È¤¤À¤±ÄË¤à¡×¡Ä¡Ä It only hurts when I laugh
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤¿Íè·î¡£
----------------------------------------------------
11·î24Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7564
Ä°¼è´ü¸Â 12·î2Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Â¼¾åRADIO¡ÁÂ¼¾å¤ÎÀ¤´ÖÏÃ£µ¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á19:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Â¼¾å½Õ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/