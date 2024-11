秋アニメも盛り上がってきたところで、今年も『ガジェット通信 アニメ流行語大賞2024』の投票を開始します!

「アニメ流行語大賞2024上半期」の上位ワードに、2024年下半期に放送、公開されたアニメ関連のワードを選出、一般公募したワードをプラスし、事前投票を実施。上位の大賞候補ワードが出揃いました。

一体どの作品関連ワードが受賞するのか……!? やはりあの作品が強いのか!? みなさん、投票お願いします!!

下記ワードから1人3つまで投票可能です。記事内のアンケートフォームより投票お願いします。

投票は12月2日(月)24時まで。結果は12月6日に発表予定です。

大賞候補のノミネートワードはこちら!

・ブリンバンバンボン(マッシュル-MASHLE-)

・フリーレン構文(葬送のフリーレン)

・ヒンメル理論/ヒンメル構文「勇者ヒンメルならそうした」(葬送のフリーレン)

・しかのこのこのここしたんたん(しかのこのこのここしたんたん)

・萎えるぜ(ダンダダン)

・バナナをください(ダンダダン)

・マケイン(負けヒロインが多すぎる!)

・そういうとこだよ温水君(負けヒロインが多すぎる!)

・うわきだよ!!(負けヒロインが多すぎる!)

・高性能ですから!(ATRI -My Dear Moments-)

・食える(ダンジョン飯)

・やだーーー(ダンジョン飯)

・私は絶対に食べないからね!(ダンジョン飯)

・姫様は話した(姫様”拷問”の時間です)

・屈す(姫様”拷問”の時間です)

・ガルクラ(ガールズバンドクライ)

・違う!それはまだ早い!/それはまだ早いレバー(勇気爆発バーンブレイバーン)

・生理的に無理だ(勇気爆発バーンブレイバーン)

・可愛いから…めちゃくちゃにしたいだけなんです(魔法少女にあこがれて)

・汚いニチアサ(魔法少女にあこがれて/勇気爆発バーンブレイバーン)

・俺は水柱じゃない(「鬼滅の刃」柱稽古編)

・7G(終末トレインどこへいく?)

・パリイ!(俺は全てを【パリイ】する〜逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい〜)

・もふなで(異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます。)

・ジャカ☆ジャ〜ン(ドラゴンボールDAIMA)

・お耳ピコピコ/おみみピコピコ(Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ)

・ガチゼロ(VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた)

・ラクス構文「必要だから愛するのではありません。愛しているから必要なのです!」(機動戦士ガンダムSEED FREEDOM)

・君らが弱いから!(機動戦士ガンダムSEED FREEDOM)

・言えたじゃねえか…(機動戦士ガンダムSEED FREEDOM)

・分身はこうやるんだーー!(機動戦士ガンダムSEED FREEDOM)

・わんわん!わんだふる〜!(わんだふるぷりきゅあ!)

・つむぎ、うれC(ひみつのアイプリ)

その他ノミネートワード

上位から惜しくも漏れてしまいましたが、ノミネートされたワードにはこんなものもありました。

・アズールはもう駄目だ(魔法少女にあこがれて)

・私 美少女すぎるから!(ダンダダン)

・くそダラァ(ダンダダン)

・デスブリッジ(ゆるキャン△ SEASON3)

・シャッターチャンスだぞ!(2.5次元の誘惑)

・ますたぁは神(嘆きの亡霊は引退したい)

・どちゃしこなんだが?(VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた)

・ガガピー(勇気爆発バーンブレイバーン)

・太正桜に浪漫の嵐!(新サクラ大戦 the Animation)

・やいやい森田やい(スナックバス江)

・三顧の礼(スナックバス江)

・わんぷり(わんだふるぷりきゅあ!)

・こわくないこわくない(わんだふるぷりきゅあ!)

・いーぬいぬいぬきのこいぬ(きのこいぬ)

・草!草!草!うめぇ!(トリリオンゲーム)

・新・やらないか

・ソリ(響け!ユーフォニアム3)

・ワーゲンさん(となりの妖怪さん)

・ライオパス(ダンジョン飯)

・今日は俺の地元の祭りに来てくれてありがとう(KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-)

・ゆりかごから墓場まで(KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-)

・夜景がすごく綺麗!光が宝石みたい!(KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-)

・あだます!(ひみつのアイプリ)

・おはミーテルミーウェルカミー!(ひみつのアイプリ)

・バズリウムチェンジ!(ひみつのアイプリ)

・……みんなは、仲良しのお友達が、他の子とばかり遊んでいたら、どうする?(ひみつのアイプリ)

・カルモチン(異世界失格)

・勝田のソース(君は冥土様。)

・数分間のエールを(数分間のエールを)

・バツネス(この素晴らしい世界に祝福を!3)

・ロマンティクス(機動戦士ガンダムSEED FREEDOM)

・パイ毛(忘却バッテリー)

・まっちゃん(凍牌)

