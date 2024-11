11月26日 投稿

漫画家・大川ぶくぶ氏は11月26日、自身のXアカウントにてRPG「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」のボスキャラ、大魔王ゾーマとその家臣であるバラモスのイラストを投稿した。

今回投稿されたイラストは、「ドラクエ3」HD-2D版の発売を記念して、YouTubeの企画として実施されている「大魔王ゾーマのいてつく配信」の一幕を描いたもの。この配信では、大魔王ゾーマが「ドラクエ3」HD-2D版を実況プレイしていくというもので、サポート兼進行役という立場でバラモスも出演している。

配信第1回目にて、主人公である勇者の名前を決める場面では「だいまおうゾーマ」と入力するゾーマに対し、「文字数ぴったりですな!」とゴマを擦るバラモス。こういった絶妙な上下関係やゲーム内における立場が配信ではコミカルに演出されており、大川ぶくぶ氏のイラストはその様子を捉えたものとなっている。

なお、配信ではゲーム作中と同じくゾーマ役を大塚明夫さん、バラモス役を土師孝也さんが演じており、ベテラン声優たちによる掛け合いも見所となっている。

【大魔王だが、配信をするぞ。【大魔王ゾーマのいてつく配信】】

