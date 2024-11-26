Eve、『Under Blue』全曲クロスフェード公開＋“Eveの日”にプレミアムライブ開催決定
Eveが11月27日、ニューアルバム『Under Blue』をリリースする。収録全19曲の先行試聴が可能なクロスフェード映像が公開となった。併せて、2024年12月24日の“Eveの日”に＜Eveの日 Under Blue Premium Live＞をZepp Shinjukuで開催することが決定した。
◆Eve 画像
クロスフェード映像は『Under Blue』ジャケットやアートワークからインスパイアを受けて、THINKRの佐伯雄一郎が制作した3Dアニメーションムービーとして届けられる。
なお、アルバム『Under Blue』1曲目に収録の「lazy cat」ミュージックビデオが明日11月27日19:00にオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開予定だ。
■＜Eveの日 Under Blue Premium Live＞
受付期間 : 11月27日10:00〜12月5日23:59
※アルバム全形態封入特典のシリアルコードより申し込み可能
▶チケット：\3,800 (税込)
■メジャー4thフルアルバム『Under Blue』
【青底盤 / 完全生産限定盤(CD + GOODS)】
TFCC-81105 \6,600(税込)
特製BOX仕様
ブックレット(36P)
【映像盤 / 初回生産限定盤(CD + Blu-ray)】
TFCC-81106〜81107 \8,800(税込)
豪華ブックレット(60P)
Zip付外箱仕様
【通常盤(CD Only)】
TFCC-81108 \3,300(税込)
▼CD
01. lazy cat (新録)
02. ティーンエイジブルー
※TVアニメ『アオのハコ』EDテーマ
03. 逃避行
04. 虎狼来
※『ギャツビー メタラバーシリーズ』プロモーションタイアップソング
05. ファイトソング
※TVアニメ『チェンソーマン』第12話エンディングテーマ
06. 花星 (新録)
※劇場アニメ映画『メイクアガール』主題歌
07. 冒険録
※スマートフォン向けゲーム「アスタータタリクス」オープニングテーマ
08. Byme (新録)
09. 巻物語
※コロコロコミック５５５号記念PVテーマソング
10. インソムニア
※『映画 マイホームヒーロー』主題歌
11. Bubble feat. Uta
※映画『バブル』OPテーマ
12. スイートメモリー
※TVアニメ『小市民シリーズ』OPテーマ
13. 白雪
※映画『ブラックナイトパレード』主題歌
14. Midnight Runway (新録)
15. ぼくらの
※TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」6期第2クールOPテーマ
16. 花嵐
※ブルボン「アルフォート」CMソング
17. さよならエンドロール (新録)
18. Under Blue (新録)
19. 夢に逢えたら (新録)
▼Blu-ray (映像盤にのみ収録)
＜Eve Live 2023「花嵐」＞2023.11.26 さいたまスーパーアリーナ公演ライブ映像
fanfare
ナンセンス文学
ファイトソング
白銀
トーキョーゲットー
夜は仄か
楓
羊を数えて
迷い子
虎狼来
群青讃歌
fanfare
ドラマツルギー
アウトサイダー
バウムクーヘンエンド
アヴァン
廻廻奇譚
ぼくらの
退屈を再演しないで
花嵐
ラストダンス
Sister
君に世界
お気に召すまま
［Music Video 収録曲］
Bubble feat. Uta
白雪
ファイトソング
ぼくらの
冒険録
虎狼来
花嵐
逃避行
インソムニア
スイートメモリー
Byme
●全形態共通 初回プレス分封入特典
・＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞最速先行抽選シリアルコード
※神奈川・K-Arena Yokohama 公演はシリアルの対象外となります。
※アルバム全形態封入特典のシリアルコードよりお申し込みが可能です。
・＜Eveの日 Under Blue Premium Live＞抽選シリアルコードbr>受付期間 : 2024年11月27日10:00~12月5日23:59までbr>※アルバム全形態封入特典のシリアルコードよりお申し込みが可能です。br>
●店舗別予約・購入者特典
・アニメイト / アニメイト通販：collaboration CD (フラットウッズのモンスターみたいに/pray)
・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE (※一部店舗を除く)：self cover CD (Glorious Day feat.初音ミク / メメント feat.nqrse)
・TSUTAYA RECORDS / TSUTAYAオンラインショッピング (※一部店舗を除く)：缶ミラー
・HMV / HMV&BOOKS online (※一部店舗を除く)：ポストカード
・Amazon.co.jp：
青底盤(完全生産限定盤) / 映像盤(初回生産限定盤)：コットン巾着
通常盤：メガジャケ
・楽天ブックス：スマホショルダー
・トイズストア：ステッカー
・応援ショップ：告知ポスター(B2サイズ) ※応援店対象店舗は後日
※一部お取り扱いの無い店舗がございますので、各特典に関する詳細は各店にご確認ください。
※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。
※特典のデザインは一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。
■＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞
▼名古屋・ポートメッセなごや 第3展示館
7月12日(土) open18:00 / start19:00
7月13日(日) open15:00 / start16:00
▼大阪・大阪城ホール
7月19日(土) open17:30 / start19:00
7月20日(日) open15:30 / start17:00
▼福岡・マリンメッセ福岡B館
7月26日(土) open18:00 / start19:00
7月27日(日) open16:00 / start17:00
▼仙台・ゼビオアリーナ仙台
8月16日(土) open18:00 / start19:00
8月17日(日) open16:00 / start17:00
▼神奈川・K-Arena Yokohama
8月23日(土) open17:30 / start19:00
8月24日(日) open15:30 / start17:00
【チケット】
全席指定:\9,800 (税込)
※すべて電子チケットでの販売となります
※お一人様1公演4枚まで購入可能
※未就学児童入場不可
関連リンク
◆Eve オフィシャルサイト
◆Eve オフィシャルX
◆Eve オフィシャルInstagram
◆Eve オフィシャルFacebook
◆Eve オフィシャルYouTubeチャンネル