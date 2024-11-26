■メジャー4thフルアルバム『Under Blue』



2024年11月27日(水)発売【青底盤 / 完全生産限定盤(CD + GOODS)】TFCC-81105 \6,600(税込)特製BOX仕様ブックレット(36P)【映像盤 / 初回生産限定盤(CD + Blu-ray)】TFCC-81106〜81107 \8,800(税込)豪華ブックレット(60P)Zip付外箱仕様【通常盤(CD Only)】TFCC-81108 \3,300(税込)▼CD01. lazy cat (新録)02. ティーンエイジブルー※TVアニメ『アオのハコ』EDテーマ03. 逃避行04. 虎狼来※『ギャツビー メタラバーシリーズ』プロモーションタイアップソング05. ファイトソング※TVアニメ『チェンソーマン』第12話エンディングテーマ06. 花星 (新録)※劇場アニメ映画『メイクアガール』主題歌07. 冒険録※スマートフォン向けゲーム「アスタータタリクス」オープニングテーマ08. Byme (新録)09. 巻物語※コロコロコミック５５５号記念PVテーマソング10. インソムニア※『映画 マイホームヒーロー』主題歌11. Bubble feat. Uta※映画『バブル』OPテーマ12. スイートメモリー※TVアニメ『小市民シリーズ』OPテーマ13. 白雪※映画『ブラックナイトパレード』主題歌14. Midnight Runway (新録)15. ぼくらの※TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」6期第2クールOPテーマ16. 花嵐※ブルボン「アルフォート」CMソング17. さよならエンドロール (新録)18. Under Blue (新録)19. 夢に逢えたら (新録)▼Blu-ray (映像盤にのみ収録)＜Eve Live 2023「花嵐」＞2023.11.26 さいたまスーパーアリーナ公演ライブ映像fanfareナンセンス文学ファイトソング白銀トーキョーゲットー夜は仄か羊を数えて迷い子虎狼来群青讃歌fanfareドラマツルギーアウトサイダーバウムクーヘンエンドアヴァン廻廻奇譚ぼくらの退屈を再演しないで花嵐ラストダンスSister君に世界お気に召すまま［Music Video 収録曲］Bubble feat. Uta白雪ファイトソングぼくらの冒険録虎狼来花嵐逃避行インソムニアスイートメモリーByme●全形態共通 初回プレス分封入特典・＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞最速先行抽選シリアルコード※神奈川・K-Arena Yokohama 公演はシリアルの対象外となります。※アルバム全形態封入特典のシリアルコードよりお申し込みが可能です。・＜Eveの日 Under Blue Premium Live＞抽選シリアルコードbr>受付期間 : 2024年11月27日10:00~12月5日23:59までbr>※アルバム全形態封入特典のシリアルコードよりお申し込みが可能です。br>●店舗別予約・購入者特典・アニメイト / アニメイト通販：collaboration CD (フラットウッズのモンスターみたいに/pray)・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE (※一部店舗を除く)：self cover CD (Glorious Day feat.初音ミク / メメント feat.nqrse)・TSUTAYA RECORDS / TSUTAYAオンラインショッピング (※一部店舗を除く)：缶ミラー・HMV / HMV&BOOKS online (※一部店舗を除く)：ポストカード・Amazon.co.jp：青底盤(完全生産限定盤) / 映像盤(初回生産限定盤)：コットン巾着通常盤：メガジャケ・楽天ブックス：スマホショルダー・トイズストア：ステッカー・応援ショップ：告知ポスター(B2サイズ) ※応援店対象店舗は後日※一部お取り扱いの無い店舗がございますので、各特典に関する詳細は各店にご確認ください。※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。※特典のデザインは一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。