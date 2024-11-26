¥Ð¥¹¥±¶¨²ñÈãÈ½¤ËÇÈÌæ¹¤¬¤ë¡¡È¬Â¼Áª¼ê¶ì¸À¤Î¿¿Áê¡¡¸½ÃÏ¤ÎÀìÌçµ¼Ô¤ËÊ¹¤¯
¤³¤Î²Æ¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤·¤¿È¬Â¼ÎÝÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯¸À¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¬Â¼Áª¼ê¤ò10Âå¤Îº¢¤«¤é¼èºà¤·NBA¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£·î14Æü¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¬Â¼Áª¼ê¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤·¤¿¡£
¢£È¬Â¼ÎÝÁª¼ê
¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê ¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤ä¤êÊý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Þ¤êËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï ´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡Ö¶¯²½¤È¤¤¤¦¤«¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤Î¤¿¤á¤È¤« ¤½¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤ÏËÍ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬ ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¯¤·ËÍ¤¬»×¤¦¤Ë¤Ï ¤ª¶â¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤âÈ¬Â¼Áª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤ËÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤º£·î20Æü¡¢ÀâÌÀ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ ÅÏÊÕ»öÌ³ÁíÄ¹
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Á°¤ÎÂåÉ½Àï¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤ò´Þ¤á¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ç¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¤È¡¢²æ¡¹¤ÎÃæ¤Ç¥ß¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
È¬Â¼Áª¼ê¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¶¨²ñÈãÈ½¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
È¬Â¼Áª¼ê¤ò10Âå¤Îº¢¤«¤é¼èºà¤·30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½ÃÏ¤ÇNBA¼èºà¤òÂ³¤±¤ëµÜÃÏÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Àè¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÃÏ¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡£
¢£µÜÃÏÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥¿ー¡¡£³£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êNBA¤ò¸½ÃÏ¼èºà¡Ë
¡ÖÈ¬Â¼Áª¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë ¼«Ê¬¤¬½Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£È¬Â¼Áª¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÎÊý¤ò¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤è¤êÍ¥Àè¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¼õ¤±»ß¤á¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
È¬Â¼Áª¼ê¤¬¡Ö¤ª¶âÌÜÅª¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¶¨²ñ¤ÎÂÐ±þ¡£
¤½¤Î°ìÎã¤¬¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÆâ¤Ç¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤¹¡£
È¬Â¼Áª¼ê¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤Î¤¿¤áÁá¡¹¤Ë¡Ö½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¨²ñ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¶¨²ñ¤¬·ç¾ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï»î¹çÅöÆü¤Ç¤·¤¿¡£
¶¨²ñÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¾¦¶ÈÌÜÅª¤ÇÈ¬Â¼Áª¼ê·ç¾ì¤ÎÈ¯É½¤òÃÙ¤é¤»¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤ËÈ¬Â¼Áª¼ê¤ÏÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£µÜÃÏÍÛ»Ò¤µ¤ó
¡ÖÂåÉ½³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤ª¶â¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢»×¤¤¤¤ê¥×¥ìー¤Ç¤¤Æ¡¢¥Áー¥à¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ð¼«Á³¤È¤ª¶â¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½Û´Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÉôÊ¬¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬È¬Â¼Áª¼ê¤Î°Õ¸«¡¢Äó¸À¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÀ¡£È¬Â¼Áª¼ê¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¥Áー¥à¤Î»ØÆ³¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢£È¬Â¼ÎÝÁª¼ê
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜÂåÉ½¤ËÁê±þ¤·¤¤¥³ー¥Á¡¢º£¤Þ¤ÇËÍ¤é¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃË»Ò¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¥×¥ìー¥äーÃ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃË»Ò¤Î¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤â¥³ー¥Á¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¥³ー¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¶¨²ñ¤Ï¥Ûー¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë4Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
¢£µÜÃÏÍÛ»Ò¤µ¤ó
¡ÖÈ¬Â¼Áª¼ê¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¥È¥à¥Ûー¥Ð¥¹HC¤Ï½÷»Ò¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÃË»Ò¤Î¥³ー¥Á¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥Ûー¥Ð¥¹HC¤ÎÎý½¬¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿¶¨²ñ¤Ø¤Î¶ì¸À¡£
¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈµÜÃÏ¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µÜÃÏÍÛ»Ò¤µ¤ó
¡ÖÈ¬Â¼Áª¼ê¤¬ËÜÅö¤ËÂåÉ½¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢È¬Â¼Áª¼ê¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÌäÂê¤È¤«¤Ç¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢È¬Â¼Áª¼ê¤Ê¤ê¤Ë¥¢¥ó¥ÀーÀ¤Âå¤Î»þ¤«¤éÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤Æ¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯´Ø¤ï¤ê¤¬¿¼¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Éé¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤½¤Î¶¨²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯°Ï¤ß¤Î¼èºà¤Ç¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¢£È¬Â¼ÎÝÁª¼ê
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇËÍ¤âNBA¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¤ò¶¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
È¬Â¼Áª¼ê¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤â¡Ö¥×¥ìー¥äー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎÀº¿À¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¿Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¥×¥ìー¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¤½¤¦¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É²þ¤á¤Æ¶¨²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨²ñ¤È¤Î´Ö¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸º£¸å¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢È¬Â¼Áª¼ê¤¬ºÆ¤ÓÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£µÜÃÏÍÛ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤½¤Î¼ÁÌä¤ò¡¢¼Â¤Ï²ñ¸«¤Ç»ä¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È¬Â¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢¶¨²ñ¤ÎÊý¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ïº£¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¡£È¬Â¼Áª¼ê¤ÏÃ±¤Ë¶¨²ñ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï½Ð¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤òÂ³¤±¤ëµÜÃÏ¤µ¤ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÈ¬Â¼Áª¼ê¤Î¿´¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ìー¤¹¤ë»Ñ¤òºÆ¤Ó¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£