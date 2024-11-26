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DISC 1
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DISC 2
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2025Ç¯3·î2Æü¡ÊÆü¡ËZepp Shinjuku¡ÊÅìµþ¡Ë
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´ë²èÀ©ºî¡§SPACE SHOWER MUSIC / BIAS & RELAX adv.
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Hedigan's
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DISC 1
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DISC 2
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2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÀçÂæDarwin¡ÊµÜ¾ë¡Ë
2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²°CLUB QUATTRO¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
2025Ç¯2·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¿´ºØ¶¶BIG CAT¡ÊÂçºå¡Ë
2025Ç¯2·î23Æü¡ÊÆü¡Ëcube garden¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
2025Ç¯3·î2Æü¡ÊÆü¡ËZepp Shinjuku¡ÊÅìµþ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/hedigans-tour25/
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§Á°Çä¤ê\5500/ÅöÆü6000¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
U-18¥Á¥±¥Ã¥È¡§\3500
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¼çºÅ¡§HOT STUFF PROMOTION / BEA / NORTH ROAD MUSIC / JAILHOUSE / À¶¿å²»Àô / WESS
´ë²èÀ©ºî¡§SPACE SHOWER MUSIC / BIAS & RELAX adv.
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