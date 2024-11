17LIVEは、女性アイドルグループ『Peel the Apple(ピール・ジ・アップル)』が、2024年12月7日に日比谷公園大音楽堂 にて開催する「松村美月 黒嵜菜々子 卒業記念公演 Peel the Apple 年末スペシャルライブ2024~RESTART~」の公演を、無料独占ライブ配信することを決定した。また、公演のライブ配信に先駆けて、11月26日より「17LIVE」にて『Peel the Apple』メンバー8名による個人リレー配信を実施する。

『Peel the Apple』は、2020年に行われた「26時のマスカレイド」の新メンバーオーディションにおいてファイナリストに残ったメンバーによって結成されたアイドルグループだ。本年12月7日に日比谷公園大音楽堂(東京都)にて、現体制では最後となるコンサート「松村美月 黒嵜菜々子 卒業記念公演 Peel the Apple 年末スペシャルライブ2024~RESTART~」を開催。「17LIVE」では、初期メンバーでありこれまでグループを牽引した松村美月と黒嵜菜々子の旅立ちとなる本公演の様子をお届けするめ、本公演の無料独占ライブ配信を実施することを決定した。さらに、公演終了後には期間限定で無料アーカイブ配信の公開も予定している。

本公演のライブ配信を記念し、「17LIVE」では、8名の“ぴるあぽ”メンバーがコンサートの見どころや意気込みを交えたトークを語り繋いでいくリレースタイルの個人ライブ配信を、11月26日より実施。初日のライブ配信には、南るな、広島世那が登場。翌日以降、山崎玲奈、春海りお、松村美月、浅原凜、佐野心音、黒嵜菜々子の順にリレースタイルで配信をつないでいく。さらに、コンサート後には、年内で卒業される松村美月と黒嵜菜々子の二人によるライブ配信もお届け予定にする。

・『Peel the Apple』について

26時のマスカレイド新メンバーオーディションにて残念ながらニジマスメンバーになることができなかった、 オーディションのファイナリストに選ばれた8名で新ユニット 「Peel the Apple」を結成。 ユニット名「Peel the Apple」は「りんごの皮」という意味で、りんごの皮は普段捨ててしまう、でも中身以上に皮にこそ沢山の栄養が詰まっていて、様々なレシピによる「りんごの皮」を使った料理も人気である。一度はオーディションで落ちてしまった彼女たち。でも「価値がない」のではない。全員にちゃんと「価値がある」輝ける場所があるというメッセージを込めて命名された。

