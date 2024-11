俳優の伊藤英明が、26日にインスタグラムを更新。「内緒だけど、お知らせがあります。。。」とつづり、ソロショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。伊藤は英語でも「I’ll be sharing something soon, can you guys keep a secret?」とつづり、唇に右手の人差し指をあてた姿を披露した。ヤクザ同士の熾烈な構想を描いた任侠マンガ『ドンケツ』の実写版で主人公・沢田政寿ことロケマサを演じるにあたり、坊主&細眉となった姿を最近は投稿している伊藤。今回のショットでは髪も眉も元通りになっているが、撮影日は明かされていない。

ファンからは「なんやなんや? めっちゃ気になるやん」「楽しみに待ってます」「撮影現場!? 気になります」「なんでそんなにカッコいいの」などのコメントが寄せられている。■伊藤英明(いとう ひであき)1975年8月3日生まれ。岐阜県出身。ドラマ『デッサン』(1997/日本テレビ系)で俳優としての活動を開始。2024年には、株式会社グランパパプロダクションを退所し独立したことを発表した。引用:「伊藤英明」インスタグラム(@thehideakiito)