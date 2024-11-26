　（左から）パリーグ新人王の竹内、ＭＶＰの近藤、セリーグＭＶＰの菅野、船迫（撮影・伊藤笙子）

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　「ＮＰＢ　ＡＷＡＲＤＳ　２０２４」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）

　両リーグの最優秀選手賞（ＭＶＰ）が発表され、セは巨人・菅野智之投手、パはソフトバンク・近藤健介外野手が受賞した。

　また、新人王はセが巨人・船迫大雅投手、パは西武・武内夏暉投手が受賞した。

点数、票の内訳は以下。

【最優秀選手】

▽セ・リーグ

巨人・菅野１３５７点

巨人・岡本５７１点

巨人・戸郷３３５点

巨人・吉川９９点

ＤｅＮＡ・オースティン７３点

ヤクルト・村上５０点

中日・高橋３０点

阪神・才木１９点

ＤｅＮＡ・東１２点

阪神・近本１１点

巨人・大勢７点

中日・マルティネス５点

阪神・桐敷３点

中日・細川３点

巨人・丸３点

巨人・坂本２点

ヤクルト・サンタナ２点

広島・小園１点

▽パ・リーグ

ソフトバンク・近藤９８９点

ソフトバンク・山川６９４点

ソフトバンク・有原２９４点

ソフトバンク・モイネロ１９６点

日本ハム・伊藤５４点

ソフトバンク・栗原３０点

日本ハム・レイエス２２点

楽天・辰己４点

オリックス・宮城３点

ロッテ・佐々木３点

ソフトバンク・周東１点

西武・源田１点

【新人王】

▽セ・リーグ

巨人・船迫１９０票

広島・黒原４１票

巨人・浅野８票

中日・田中８票

ＤｅＮＡ・度会４票

巨人・又木２票

阪神・富田２票

巨人・西舘１票

阪神・岡留１票

阪神・門別１票

ＤｅＮＡ・石田裕１票

▽パ・リーグ

西武・武内２４２票

オリックス・古田島１６票

楽天・古謝１票