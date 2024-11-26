ＭＶＰ、新人王【票内訳】巨人・菅野は岡本和、戸郷らと争う セ新人王には１０選手に票が入る
「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２４」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）
両リーグの最優秀選手賞（ＭＶＰ）が発表され、セは巨人・菅野智之投手、パはソフトバンク・近藤健介外野手が受賞した。
また、新人王はセが巨人・船迫大雅投手、パは西武・武内夏暉投手が受賞した。
点数、票の内訳は以下。
【最優秀選手】
▽セ・リーグ
巨人・菅野１３５７点
巨人・岡本５７１点
巨人・戸郷３３５点
巨人・吉川９９点
ＤｅＮＡ・オースティン７３点
ヤクルト・村上５０点
中日・高橋３０点
阪神・才木１９点
ＤｅＮＡ・東１２点
阪神・近本１１点
巨人・大勢７点
中日・マルティネス５点
阪神・桐敷３点
中日・細川３点
巨人・丸３点
巨人・坂本２点
ヤクルト・サンタナ２点
広島・小園１点
▽パ・リーグ
ソフトバンク・近藤９８９点
ソフトバンク・山川６９４点
ソフトバンク・有原２９４点
ソフトバンク・モイネロ１９６点
日本ハム・伊藤５４点
ソフトバンク・栗原３０点
日本ハム・レイエス２２点
楽天・辰己４点
オリックス・宮城３点
ロッテ・佐々木３点
ソフトバンク・周東１点
西武・源田１点
【新人王】
▽セ・リーグ
巨人・船迫１９０票
広島・黒原４１票
巨人・浅野８票
中日・田中８票
ＤｅＮＡ・度会４票
巨人・又木２票
阪神・富田２票
巨人・西舘１票
阪神・岡留１票
阪神・門別１票
ＤｅＮＡ・石田裕１票
▽パ・リーグ
西武・武内２４２票
オリックス・古田島１６票
楽天・古謝１票