ACIDMAN主催ロックフェス<SAI 2022>開催から本日11月26日で2年を迎えた。これを記念して同フェスのオンライン写真展がスタートした。<SAI>はACIDMAN結成20周年イヤーの集大成として2017年に初開催された。それから5年後の2022年11月26日および27日、初回と同じく故郷・埼玉県のさいたまスーパーアリーナにて第二回目が実施された。結成25周年イヤーに二度目の開催となった<SAI 2022>は2daysに拡大、2日間延べ約4万人を動員したことをはじめ、多彩で豪華なラインナップが話題を呼んだ。

■シングル「sonet」リリース情報



会期:2024年11月26日(火)〜2025年11月26日(水)URL:https://sai-fes.jp/photoexhibition/▼展示アーティスト ※50音順ACIDMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / 氣志團 / THE BACK HORN / the band apart / SiM / ストレイテナー / sumika / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / DOPING PANDA / Dragon Ash / back number / BRAHMAN / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION / Mr.Children / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS +▼MC ※50音順岩尾望(フットボールアワー) / 大抜卓人 / ジョージ・ウィリアムズ / ジョー横溝 / ダイノジ / Boo / 藤田琢己▼フォトグラファーAZUSA TAKADA / 石井麻木 / 枝 優花 / 久野美怜(SIGNO) / 酒井貴弘 / Taka “nekoze photo” / 三吉ツカサ(Showcase) /浜野カズシ / 藤井 拓 / 増田彩来 / 山川哲矢 / Victor Nomoto(METACRAFT)協力:東急不動産株式会社 / UMIDASU CO.Ltd.