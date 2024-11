¡ÚCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¥×¥ì¥Ó¥å¡¼­¡¡Û¸åÈ¾Àï¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¾å°ÌÉâ¾åÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈPSG¤¬·ãÆÍ

後半戦スタートとなるチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節が26日と27日に行われる。ここでは第5節1日目の26日に開催されるカードの展望を紹介していく。◆リーグフェーズ第5節11/26(火)《26:45》スパルタ・プラハ vs アトレティコ・マドリースロバン・ブラチスラヴァ vs ミラン《29:00》レバークーゼン vs ザルツブルクヤング・ボーイズ vs アタランタ

バルセロナ vs ブレストバイエルン vs パリ・サンジェルマンインテル vs ライプツィヒマンチェスター・シティ vs フェイエノールトスポルティングCP vs アーセナル◆2季ぶりの対戦、上位浮上への足がかりとするのはブンデスリーガで首位を快走するバイエルンと、リーグ・アンで首位を快走するパリ・サンジェルマンによる第5節1日目の最注目試合。直近の対戦は2022-23シーズンのCLラウンド16で、その際はバイエルンが連勝してベスト8に進出していた。2季ぶりの対戦となる中、共にラウンド16進出、上位浮上のためには勝利が求められる一戦だ。前節ベンフィカを圧倒して1-0のシャットアウト勝利とした17位バイエルン(勝ち点6)は、連敗を止め2勝2敗の五分に戦績を戻した。好調を維持するブンデスリーガでも直近のアウグスブルク戦をFWケインのハットトリックで3-0と快勝し、2位フランクフルトに6ポイント差を付けている。今後の対戦相手を考えるとPSGが最も難敵と言える中、この大一番を制して上位浮上としたい。一方、前節アトレティコ・マドリーに惜敗して2敗目を喫した25位PSG(勝ち点4)は、リーグ・アンでは4連勝と好調。こちらは現在絶不調とはいえ、マンチェスター・シティとの対戦を残しており、負けられない戦いが続く。最低限、24位以内に入ってラウンド16へのプレーオフ権を得るためにも敵地ではあるが勝ち点を持ち帰りたい一戦となる。リーグ・アンで早くも二桁ゴールに乗せたFWバルコラの活躍に期待だ。◆アモリム退団スポルティング、イングランド勢と連戦

続いてMF守田英正の2位スポルティングCP(勝ち点10)とDF冨安健洋の12位アーセナル(勝ち点7)。スポルティングは前節シティ戦、アモリム監督のホーム戦ラストマッチとなった中、4発快勝で3勝1分けとした。守田は開始4分に失点に絡むプレーがあったものの、その後は持ち直して勝利に貢献。イングランドのメガクラブとの連戦でインパクトを残し、ストレートインでのラウンド16進出へ邁進したい。一方のアーセナルは前節インテル戦、ウノゼロで押し切られてしまい、今季初の公式戦連敗に。それでも直後のチェルシーとのビッグマッチを引き分けで終えると、直近のノッティンガム・フォレスト戦では3-0の快勝とした。ケガ人も続々と戻っている中、ここで上位のスポルティングを叩いてトップ8入りに近づきたい。◆公式戦5連敗中の泥沼シティ、踏み止まれるか

前節スポルティングに敗れ、プレミアリーグでも連敗となってまさかの公式戦5連敗中の10位シティ(勝ち点7)は、21位フェイエノールト(勝ち点6)と対戦。MFロドリ、DFルベン・ディアスの両主軸が不在の中、新たにMFコバチッチも離脱したシティは直近のトッテナム戦では4失点完敗に終わった。守備のバランスが崩壊している中、CLで立て直しを図れるか。◆CL3連勝中のバルサが躍進ブレストと上位対決

前節ツルヴェナ・ズヴェズダ戦を5発圧勝としてCL3連勝とした6位バルセロナ(勝ち点9)は、4位ブレスト(勝ち点10)との上位対決に臨む。FWヤマルを欠いたラ・リーガではここ2試合、1分け1敗と結果が出ずもやもやとした試合を演じているバルセロナだが、CLで躍進しているブレストを叩いてCL4連勝となるか。◆ミラノ勢は全敗の下位チームと対戦前節アーセナルとのビッグマッチをウノゼロで制した5位インテル(勝ち点10)は32位ライプツィヒ(勝ち点0)と対戦。CLで3連勝と波に乗るインテルはセリエAでも8戦負けなし(6勝2分け)と実力を示している。直近のヴェローナ戦ではエースFWラウタロを欠いた中、5発圧勝と地力のあるところを見せ付けた。守備の要アチェルビが再離脱となったが、CL4連敗と結果が出ないライプツィヒ相手にここは必勝として上位キープを目指す。そして前節レアル・マドリーとのビッグマッチを制した20位ミラン(勝ち点6)は最下位スロバン・ブラチスラヴァ(勝ち点0)と対戦。こちらは直近のユベントス戦をゴールレスドローで終え、セリエAでは3戦負けなし(1勝2分け)。まだまだ不安定なチーム状態ではあるものの、FWレオンの爆発力がハマればマドリーをも倒せることを示した。最下位相手に取りこぼしなく勝利し、上位への足がかりとしたい。その他、前節リバプールに完敗した13位レバークーゼン(勝ち点7)はMF川村拓夢の30位ザルツブルク(勝ち点3)と対戦。PSGを撃破した23位アトレティコ・マドリー(勝ち点6)は26位スパルタ・プラハ(勝ち点4)と対戦する。◆リーグフェーズ第5節 日程11/27(水)《26:45》ツルヴェナ・ズヴェズダ vs シュツットガルトシュトゥルム・グラーツ vs ジローナ《29:00》モナコ vs ベンフィカアストン・ビラ vs ユベントスボローニャ vs リールセルティック vs クラブ・ブルージュディナモ・ザグレブ vs ドルトムントリバプール vs レアル・マドリーPSV vs シャフタール・ドネツク2024-25シーズンからレギュレーションが変更となり、32チーム制から36チーム制に変更され、グループステージが廃止。代わってリーグフェーズが行われ、ホームとアウェイで4試合ずつ、8チームとの対戦を行う。36チームは全チームが同じ順位表で争い、上位8チームがラウンド16に進出。9位から24位までがプレーオフを戦い、勝者がラウンド16に進むこととなる。