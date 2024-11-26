【ＮＰＢアワード】セ・パともにＶチームが上位４人独占…ＭＶＰ得票内訳
◆ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２４ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ
セ・パ両リーグの最優秀選手賞（ＭＶＰ）が発表され、セは巨人・菅野智之投手、パはソフトバンクの近藤健介外野手が受賞した。
セの菅野は全体の約８４％にあたる２５３の１位票を集め、大差で受賞。岡本和、戸郷、吉川と巨人勢が上位４人を占めた。
パの近藤は１位票の約６１％を獲得。こちらも上位４人が優勝したソフトバンク勢だった。
◆最優秀選手投票結果（１位＝５点、２位＝３点、３位＝１点の合計。カッコ内は１、２、３位票の数）
【セ・リーグ】※有効投票数３０２
菅野智之（巨人）１３５７（２５３、２９、５）
岡本和真（巨人）５７１（２１、１３６、５８）
戸郷翔征（巨人）３３５（１７、６５、５５）
吉川尚輝（巨人）９９（３、１３、４５）
オースティン（ＤｅＮＡ）７３（４、１１、２０）
村上宗隆（ヤクルト）５０（１、１１、１２）
高橋宏斗（中日）３０（０、６、１２）
才木浩人（阪神）１９（０、３、１０）
東克樹（ＤｅＮＡ）１２（１、１、４）
近本光司（阪神）１１（１、１、３）
大勢（巨人）７（０、０、７）
マルティネス（中日）５（１、０、０）
桐敷拓馬（阪神）３（０、１、０）
細川成也（中日）３（０、１、０）
丸佳浩（巨人）３（０、０、３）
坂本勇人（巨人）２（０、０、２）
サンタナ（ヤクルト）２（０、０、２）
小園海斗（広島）１（０、０、１）
【パ・リーグ】※有効投票数２５９
近藤健介（ソフトバンク）９８９（１５８、６２、１３）
山川穂高（ソフトバンク）６９４（７８、８６、４６）
有原航平（ソフトバンク）２９４（９、５５、８４）
モイネロ（ソフトバンク）１９６（９、３７、４０）
伊藤大海（日本ハム）５４（４、３、２５）
栗原陵矢（ソフトバンク）３０（１、４、１３）
レイエス（日本ハム）２２（０、５、７）
辰己涼介（楽天）４（０、１、１）
宮城大弥（オリックス）３（０、１、０）
佐々木朗希（ロッテ）３（０、０、３）
周東佑京（ソフトバンク）１（０、０、１）
源田壮亮（西武）１（０、０、１）