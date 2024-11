関東三大イルミネーション「さがみ湖イルミリオン」にサンエックス人気キャラクターが集結！　コラボグッズやフードも展開

2024年11月16日から2025年5月11日までの期間、「さがみ湖 MORI MORI」にて開催される「さがみ湖イルミリオン」に、「サンエックスキャラクターズイルミネーション」エリアが登場しました。

■ノベルティ付きコラボフードやコラボグッズも登場

同企画は、11月16日よりスタートしたイルミネーションイベントです。今回は、リフトに乗って行ける全長250mの山頂に、サンエックスの人気キャラクターが集結する「サンエックスキャラクターズイルミネーション」エリアが登場。

「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」「アフロ犬」「こげぱん」「にゃんにゃんにゃんこ」「センチメンタルサーカス」の7キャラクターと一緒に写真を撮れるイルミネーションスポットが多数設置される他、さがみ湖イルミリオンオリジナル「ぶらさげぬいぐるみ」などのコラボグッズやノベルティ付きコラボフードも楽しめます。

さらに、「えびえび Everyday!!」や「ベリーぎゅっとコリラックマ」などの楽曲を使用し、「アフロ犬」も登場するスペシャルイルミネーションショーも展開。

園内レストラン「ワイルダイニング」では、「たべものなかまプレート」や「リラックマ&たれぱんだのほっとケーキプレート」など、14種のノベルティ付きコラボフードを販売します。

グッズには、光るペンライトやブランケットなどのコラボグッズを多数用意。4,000円以上の購入で、オリジナルペーパーバッグをプレゼントします。

11月29日からは、同企画オリジナルの「ぶらさげぬいぐるみ」(各1,870円)も登場。「すみっコぐらし」の6キャラクターがサンエックスのキャラクターになりきったデザインを全6種用意しています。

■イベント概要

イベント名:さがみ湖イルミリオン

営業期間:2024年11月16日〜2025年5月11日

※1月7日までは毎日営業。以降水曜日木曜日休園。※3月12日は営業

※3月14日〜4月6日の期間、毎日営業。4月7日以降は土日祝のみ営業

営業時間:16時〜21時 ※時期によって異なります

入園料(16時からリフト無料):大人2,000円、小人/シニア 1,300円、愛犬1,000円

フリーパス:大人4,500円、小人/シニア3,700円、愛犬2,000円

ナイトフリーパス(14時から販売):大人3,000円、小人/シニア2,400円、愛犬1,500円

※小人は3歳〜小学生以下、シニアは65歳以上

※料金は時期により異なります

所在地:神奈川県相模原市緑区若柳1634

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

