TSMC¡¢¹âÍº¤Ë·úÀß¤Î2¥Ê¥Î¹©¾ì¤ËÁõÃÖÈÂÆþ ÍèÇ¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤â»î¸³À¸»º³«»Ï¤Ø¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤À¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤Ï26Æü¡¢ÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤Ë·úÀß¤·¤¿²óÏ©ÀþÉý2¥Ê¥Î¡Ê¥Ê¥Î¤Ï10²¯Ê¬¤Î1¡Ë¥á¡¼¥È¥ëÉÊ¤ÎÀ¸»º¹©¾ì¤Ç¡¢ÁõÃÖÈÂÆþ¼°Åµ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼°Åµ¤Ï³°Éô¤Ë¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤â»î¸³À¸»º¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
Æ±¹©¾ì¤ÏÆ±¼Ò¤¬¹âÍº¤Ë·úÀß¤¹¤ë½é¤Î¥¦¥¨¥Ï¡¼¹©¾ì¡£ÂæÏÑÆîÉô¤Ç¤ÎµòÅÀ¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï2¥Ê¥ÎÉÊ¤ÎÎÌ»º¤òÍèÇ¯³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¹âÍº¤ÎÂ¾¡¢ËÌÉô¡¦¿·ÃÝ¸©Êõ»³¤Ë¤âÆó¤Ä¤Î2¥Ê¥Î¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÃÝÊõ»³Âè1¹©¾ì¤Ïº£Ç¯4·î¤ËÁõÃÖ¤ÎÈÂÆþ¤òºÑ¤Þ¤»¡¢ÍèÇ¯ÎÌ»º¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£Êõ»³Âè2¹©¾ì¤È¹âÍº¹©¾ì¤Ï2026Ç¯¤ËÎÌ»º³«»ÏÍ½Äê¡£
»ÔµÄ²ñ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÄÄÂ¶î²¡Ê¤Á¤ó¤¤Þ¤¤¡Ë¹âÍº»ÔÄ¹¤ÏÆ±Æü¡¢Åö½é¤ÎÍ½Äê¤Ç¤ÏÍèÇ¯È¾¤Ð¤ËÁõÃÖÈÂÆþ¡¢Ç¯Ëö¤ËÎÌ»º³«»Ï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢È¾Æ³ÂÎÀèÃ¼¥×¥í¥»¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢TSMC¤ÏÁõÃÖÈÂÆþ¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¡¢¹âÍº¤ÇÂè5¹©¾ì¤Þ¤Ç¤Î·úÀß¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢»Ô¤È¤·¤ÆTSMC¤¬¹âÍº¤Ç¤ÎÅê»ñ¤ò½çÄ´¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
Æ±¹©¾ì¤ÏÆ±¼Ò¤¬¹âÍº¤Ë·úÀß¤¹¤ë½é¤Î¥¦¥¨¥Ï¡¼¹©¾ì¡£ÂæÏÑÆîÉô¤Ç¤ÎµòÅÀ¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï2¥Ê¥ÎÉÊ¤ÎÎÌ»º¤òÍèÇ¯³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¹âÍº¤ÎÂ¾¡¢ËÌÉô¡¦¿·ÃÝ¸©Êõ»³¤Ë¤âÆó¤Ä¤Î2¥Ê¥Î¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÃÝÊõ»³Âè1¹©¾ì¤Ïº£Ç¯4·î¤ËÁõÃÖ¤ÎÈÂÆþ¤òºÑ¤Þ¤»¡¢ÍèÇ¯ÎÌ»º¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£Êõ»³Âè2¹©¾ì¤È¹âÍº¹©¾ì¤Ï2026Ç¯¤ËÎÌ»º³«»ÏÍ½Äê¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë