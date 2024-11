サンリオから、2023年にスタートしたベビーギフトブランド「Sanrio Baby(サンリオベビー)」の専用通販サイト「Sanrio Baby ONLINE SHOP」がオープン!

新サイトのオープンにあわせて、名入れ刺繍のオーダーやギフトセットの提案など、出産のお祝いやギフトシーンをより豊かにする新サービスが開始されています。

また、「洗えるぬのおもちゃ」や「キャラクター形スタイ」など、ベビーギフトにぴったりの新グッズもラインナップ☆

サンリオ「Sanrio Baby ONLINE SHOP(サンリオベビー オンラインショップ)」オープン

オープン日:2024年11月26日(火)

サイトURL :https://shop.baby.sanrio.co.jp

2023年に誕生した、「大切なあなたの笑顔が咲きますように。」をコンセプトとしたギフトブランドとして、赤ちゃんとその家族に笑顔を届けるためさまざまなアイテムやサービスを展開している「Sanrio Baby」

今回オープンする専用通販サイト「Sanrio Baby ONLINE SHOP」では、ギフトアイテムを世界でたった一つの特別な贈り物に仕上げる「名入れ刺繍」のオーダーや、出産祝いに何を贈ったらいいか迷ってしまうという方にぴったりの「ギフトセットの提案」、包装に悩まなくてもよい「おまかせラッピング」といったサービスがスタートします。

さらに、今回の「Sanrio Baby ONLINE SHOP」のオープンにあわせ、「Sanrio Baby」の新グッズとして、衛生的だから赤ちゃんにも安心して遊んでもらえる「洗えるぬのおもちゃシリーズ」、デリケートなお肌にもやさしいオーガニック素材の「キャラクター形スタイ」がラインナップ☆

新サービス「名入れ刺繍」のオーダー

価格:刺繍1か所につき、商品代金+550円(税込)

新サービスとして「名入れ刺繍」のオーダーがスタート。

世界でたった一つの特別な贈り物として、名入れ刺繍のオーダーができます。

※注意事項はSanrio Baby ONLINE SHOPを確認ください

新サービス:出産祝いにオススメの「ギフトセット」の提案

セット一例:おやすみセット 12,650円(税込)

※商品代金含む

出産祝いに何を贈ったらいいか迷っている方へ、予算別、シーン別におすすめの組み合わせを提案。

また「おまかせラッピング(440円)」も出産祝いやベビーギフトにおすすめです。

「Sanrio Baby」新商品

スケジュール:

Sanrio Baby ONLINE SHOP発売日:11月26日(火)正午以降 ※一部商品は12月上旬に発売サンリオショップ・百貨店のサンリオコーナー他(※一部取扱いの無い店舗もございます。)発売日:2024年11月27日(水) ※一部商品は12月上旬に発売サンリオオンラインショップ発売日:2024年11月27日(水)午前10時 ※一部商品は12月上旬に発売

「Sanrio Baby ONLINE SHOP」のオープンにあわせて、「Sanrio Baby」の新グッズが登場。

「洗えるぬのおもちゃシリーズ」と「キャラクター形スタイ」種類が展開されます。

洗えるぬのおもちゃシリーズ

ラインナップ・価格:

・写真左:つみき 4,994円(税込)

・中央:わなげ 5,500円(税込)

・右:ボウリング 5,995円(税込)

ぬの製でやさしい手触りの洗えるおもちゃシリーズ。

手洗い可能で衛生的なので安心して長く遊ぶことができます。

ギフトに最適な箱入りで、新しくつみき、わなげ、ボウリングが仲間入りします。

キャラクター形スタイ

価格:各2,750円(税込)

後ろ姿までかわいらしい全身ポーズのスタイ。

オーガニックコットンを使用しているので、肌が敏感な赤ちゃんでも安心です。

「ハローキティ」や「マイメロディ」「ポチャッコ」など8キャラクターから選べます。

ノベルティ「オーガニックハンカチ」

配布開始日:2024年11月26日(火)〜

対象店舗:Sanrio Baby ONLINE SHOPのみ

Sanrio Baby ONLINE SHOPにてグッズを1個以上購入された方に、Sanrio Babyのオーガニックハンカチを1枚プレゼント。

肌触りがよく、敏感な赤ちゃんの肌にも安心して使用できます。

ノベルティ「木製ハンガー」

配布開始日:2024年11月26日(火)〜

対象店舗:Sanrio Baby ONLINE SHOP、一部サンリオショップ

Sanrio Baby ONLINE SHOPにて税込み5,500円以上購入された方には、木製ハンガーを1本プレゼント。

Sanrio Babyのロゴとキャラクターたちの刻印が入った素敵なハンガーです。

※ノベルティはどちらも数量限定のため、なくなり次第終了となります

洗えるぬのおもちゃやキャラクター形スタイなどの新商品&名入れ刺繍オーダーをはじめとした新サービスが登場。

2024年11月26日にオープンした、「Sanrio Baby ONLINE SHOP(サンリオベビー オンラインショップ)」の紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハローキティたちの洗える”ぬの”おもちゃや全身ポーズのスタイ!サンリオ「Sanrio Baby」オンラインショップ appeared first on Dtimes.