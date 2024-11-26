¿·¿Í²¦¡¡µð¿Í¡¦Á¥Ç÷¤Ï£³ÅÙ¤Î»ØÌ¾Ï³¤ì¤«¤é£²£¸ºÐ¤Ç²÷µó¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¿Æ¡×À¾Éð¡¦ÉðÆâ¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÁª½Ð
¡¡¡Ö£Î£Ð£Â¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä£Ó¡¡£²£°£²£´¡×¡Ê£²£¶Æü¡¢¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¡Ë
¡¡¿·¿Í²¦¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥»¤Ïµð¿Í¡¦Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¥Ñ¤ÏÀ¾Éð¡¦ÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á¥Ç÷¤Ïµð¿Í¤«¤é¤ÎÁª½Ð¤Ï£²£²Ç¯ÂçÀª°ÊÍè¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£²£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡££²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ£µ£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£´¾¡£°ÇÔ¡¢£²£²¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£·¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æµð¿Í¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡Ë£±£´£³»î¹ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÇÀ¾Ç»±¿Í¢¤«¤éÆþÃÄ¡£¼Ò²ñ¿Í¤ÈÅìÆüËÜ¹ñºÝÂç»þÂå¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö¹ç·×£³²ó¡×»ØÌ¾Ï³¤ì¤·¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃÙºé¤¤Î¶ìÏ«¿Í¡£¡Ö°ìÈÖ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¿Æ¡£¼þ¤ê¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬½õ¸À¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÈÖÄü¤á¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÎÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éð¡¦ÉðÆâ¤Ï£²£±»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç£±£°¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£·¡£¼¡ÅÀ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¸ÅÅÄÅç¤Ë°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðÆâ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡¢Íèµ¨¤¬¾¡Éé¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¡£¡ÖÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤«¤é¿·¿Í²¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¡¢Î¥Ã¦¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂÎÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Íèµ¨¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ëÍÍ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£