この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【大発見】ゲームしながらインカ帝国やアンデス文明について学ぼう【ゲームさんぽ/Unknown 9: Awakening】」と題した動画が公開された。この動画では、アンデス考古学者の松本雄一先生と渡部森哉先生の両名が、10月18日に発売されたばかりの新作ゲーム「Unknown 9: Awakening」を通じて、アンデス文明の遺跡について解説した。動画内ではバンダイナムコエンターテインメントのスギハラさんも参加し、ゲームの世界観についての詳細な説明を行った。



このゲームは、平行次元に入る超能力“フォールド”の力を持つ主人公がそこから引き出した力を操り、人類の歴史を変えようとする 「アセンダント」と名乗る組織と戦いながら世界の謎を解き明かしていく内容となっている。

ゲーム内に登場する、人間の顔を模した壁面彫刻について松本先生は「(自然の地形との)調和と言ってもいいんじゃないかと思います」と、遺跡が自然と一体化しているという印象を述べた。

また、渡部先生は実際のインカ帝国において「できるだけ大きい石を運ぶことに喜びを見出していた」と語り、大きな石を運ぶため、大人数が働くこと自体に価値があると当時の人々は思っていたのだろうという視点を提供した。



さらに、インカ帝国の特徴について渡部氏は「大きなものを作ること自体に意味があるわけじゃない」と述べ、単なる権力の象徴ではなく、共同体の努力が重視される文化だったことを指摘。「(現代の)我々の感覚で言うと例えば、好きなアイドルのライブに行く(ような感覚に近い)」と、観る者に新たな視点を提示した。



今回の動画では、ゲームとリアルな考古学を結びつけた解説が進められる中で、「これだけ周囲の自然の地形であるとか環境の要素を取り込む。こんなような場所に遺跡があるんだったら他にもいろいろ可能性があるなとは思ったりしちゃいますね」と、遺跡を巡る考古学的な興味は尽きないことが述べられるとして、興味深い内容となっている。





© 2024 Reflector Entertainment Ltd. All rights reserved. Unknown 9, Reflector Entertainment and their respective logos are trademarks of Reflector Entertainment Ltd.