「タマ&フレンズ」と「サンリオキャラクターズ」の夢のコラボレーションが実現! 安城産業文化公園デンパーク(愛知県安城市)で11月22日から開催中の「うちのタマ知りませんか? Happy 40th Anniversary展」の物販コーナーで、コラボグッズがお目見えする。「タマ&フレンズ」は1983年に誕生し、突然いなくなった飼い猫を探すポスターをモチーフにした斬新なデザインで、多くの人々の心を掴んできた。今回は、そんなタマたちと、同じく80年代、90年代に生まれたサンリオキャラクターたちが共演。コラボレーションアートでは、タマをはじめ、ミケ、トラ、ポチなどおなじみの仲間たちに加えて、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドン、バッドばつ丸、おさるのもんきち、パタパタペッピーが仲良く集合している。

「タマ&フレンズ」と「サンリオキャラクターズ」の夢のコラボレーションが実現!

マルチ充電ケーブル、USBポート付きACタップ、マルチリング付きストラップホルダーなどモバイルグッズ

クリアファイル、メモ帳、巾着、キーホルダーと実用的な小物も充実

レクタングル缶バッチ、ステッカー、アクリルスタンド、キャンディ入りプチ缶といったコレクターズアイテムも

会場で1会計2200円以上購入した人に「3丁目のタマ町内会オリジナルタオル」をプレゼント

安城産業文化公園デンパーク内デンパーク館で開催中の「うちのタマ知りませんか? Happy 40th Anniversary展」

グッズは、マルチ充電ケーブルやUSBポート付きACタップ、マルチリング付きストラップホルダーなどモバイルアイテムのほか、クリアファイルやメモ帳といったステーショナリー、レクタングル缶バッジやアクリルスタンドなどコレクターズアイテムまで、バラエティ豊かなラインナップとなっている。期間中、会場で1会計2200円以上購入した人には、「3丁目のタマ町内会オリジナルタオル」を1枚プレゼント!この機会に、異なるブランドながら同時代に愛されたキャラクターたちのスペシャルなコラボグッズをゲットしよう。「うちのタマ知りませんか? Happy 40th Anniversary展」は、2025年3月10日(月)まで、愛知県安城市の安城産業文化公園デンパーク内デンパーク館で開催される。展示会では、タマと仲間たちが暮らす3丁目を体感できるフォトスポットや、タマのデビュー当時の雑貨、絵本原画、アニメーションセル画など、貴重な資料をたくさん展示。80年代を過ごした人には懐かしく、最近タマを知った人も楽しめる内容となっているので、ぜひ足を運んでみて。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) Sony Creative Products Inc.(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655553