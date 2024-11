俳優の伊藤英明(49)が26日、自身のインスタグラムを更新。今後の活動をファンに予告した。

この日、伊藤は「内緒だけど、お知らせがあります」と記し、人差し指を口の前で立てた「シーッ!」のポーズをしている自身のショットをアップ。

背景には、撮影現場だと思われるカメラやスタッフの様子が写りこんでおり、「I’ll be sharing something soon, can you guys keep a secret?(もうまもなくお知らせするつもりですが、秘密にしておいてもらえますか?)」とつづられた。

伊藤のこの“予告”に、ファンからは「気になる」「めっちゃ気になる」「楽しみに待ってます」「なんだろ」「気になるぅぅぅ〜」「大期待しております!」と発表を楽しみに待つ声が寄せられた。

また先月22日に披露された、太い眉を細く整えた“変身”投稿が話題となっていたが、この日の伊藤の眉はしっかりとした太い眉に大復活。

わずか1カ月間の変化に、「眉毛生えてきましたね!」「眉毛生えるの早すぎる」「眉毛もどったか。ヒデ」「まゆげ、のびましたね」「眉毛甦って良かった」というファンの喜びの声も見られた。