ハセガワモビリティは、YADEAの一般原付モデルの電動キックボードで、通勤や買い物のちょい乗りに最適な「YDX2」を2024年12月2日(月)より販売します。

YADEA「YDX2」

ハセガワモビリティは、YADEAの一般原付モデルの電動キックボードで、通勤や買い物のちょい乗りに最適な「YDX2」を2024年12月2日(月)より販売。

同製品は、地面と足元のボードまで15cmあるので、多少の段差でも引きずりが発生しにくく、両輪のサスペンションで身体への負担減につながる高性能電動キックボードになります。

販売価格は、164,780円(税込)になります。

YADEAの日本で唯一の直営店舗である表参道ショールームや家電量販店・ECサイトなどで販売します。

YADEAは世界最大級の電動二輪モビリティブランドで販売台数は2017年より7年連続で世界一。

累計販売台数は1億台を突破している電動二輪モビリティ世界一。

※製品詳細はこちら https://yadea.jp/lineup/2167/

【YDX2の特長】

・フロント/リア デュアルサスペンション

前後両輪のサスペンション

・地面と足元のボードの間には150mmの隙間があるので段差でもラクラク走行

地面から15cmの足元ボード

・収納や持ち運びに便利な折り畳みタイプ

折りたたみでコンパクト

<電動キックボードの区分と現状>

道交法 車両区分

【スペック情報】

モデル名 :YDX2

バッテリー :48V10Ah

モーター :定格出力 500W

最高速度 :30km/h

走行モード :Sモード30km/h Dモード10km/h

最大航続距離 :55km

登坂能力 :14度

防水レベル :IPX5

サスペンション:フロント/リア

ブレーキ :フロント:ドラム リア:電子ブレーキ

タイヤ :10インチ チューブレスタイヤ

充電時間 :7〜8h

最大荷重 :120kg

製品重量 :30.5kg

サイズ :1,205 × 800 × 1,490mm(収納時595mm)

フレーム :アルミニウム合金

認証 :CE、UL、UN38.3、PSE、技適

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 折りたためてコンパクトかつ高性能!YADEA「YDX2」 appeared first on Dtimes.