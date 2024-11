生き生きとした猫の魅力が大集合！五十嵐健太　飛び猫写真展

「飛び猫」「フクとマリモ」など、猫写真で大ブレイクしたカメラマン五十嵐健太の写真展が、11月24日(日)にフェニーチェ堺で開幕しました。

12月26日(木)までの開催です。

五十嵐健太 飛び猫写真展

開催期間 : 2024年11月24日(日)〜12月26日(木)

※12月2日(月)・12月16日(月)は休館

開催時間 : 10:00〜18:00 ※最終入場は17:30まで

会場 : フェニーチェ堺 3F文化交流室(大阪府堺市堺区翁橋町2-1-1)

入場料 : 大人 500円/小・中・高生 300円 ※未就学児入場無料

主催 : フェニーチェ堺(公益財団法人堺市文化振興財団)

ホームページ: https://www.fenice-sacay.jp/

代表作から新作写真の200点に加え、一般公募の作品も展示します。

生き生きとした猫の魅力いっぱいの写真が大集合!

場内は写真撮影可能です。

初日の11月24日(日)には、五十嵐健太さんによるギャラリートークを開催しました。

入口から順番に作品の解説を行い、猫を可愛らしく撮影する方法などを来場者に説明し満足度の高い内容でした。

また、同時開催の「もふあつめ展」では一般公募の作品が多数展示されており、飼い主の方々や一般来場者の皆様にお楽しみいただいています。

会場内の飛び猫スペシャルストアでは、関連書籍のほか多数の猫グッズを取り揃え販売しています。

