FANTASTICS八木勇征のインタビュー公開！ショートドラマ『最期の授業-生き残った者だけが卒業-』への想いを語る

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■「命というものに向き合い続けた4日間だった」（FANTASTICS八木勇征）

FANTASTICS・八木勇征が主演を務める日本テレビオリジナル企画のショートドラマ『最期の授業-生き残った者だけが卒業-』の配信が11月26日17時、新ショートドラマアプリ「UniReel」から第1弾企画としてスタートした。

八木が演じる音楽教師・丸山武が卒業式前日に生徒たちを音楽室に集め“最期の授業”の名のもとにデスゲームを仕掛けるというストーリー。八木は教師役初挑戦となり、次世代を担う若手俳優20名が生徒役として集結。堀未央奈が丸山の恋人で元担任教師役を務める。八木が撮影を振り返り、同作への想いを語った。

配信情報

ショートドラマ『最期の授業-生き残った者だけが卒業-』

11/26（火）よりショートドラマアプリ「UniReel」にて配信

全43話一挙配信、1話数分の予定

出演者：八木勇征 ／ 菊池日菜子 田鍋梨々花 山中柔太朗 星乃夢奈 志田こはく

大倉空人 加部亜門 松本怜生 みとゆな 松本大輝

藤本洸大 今森茉耶 木下暖日 葛西杏也菜 向井怜衣

小田惟真 吉田叡史 中島結音 伊藤愛依海 八神慶仁郎 ／ 堀未央奈

脚本：鈴木努（日本テレビ）

監督：松永洋一（R.I.S Enterprise）

(C)「日本オリジナルショートドラマ」製作委員会

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