ディズニーストアに、ホリデーシーズンを彩る様々なグッズが登場。

日本初上陸となる、タイ発のジュエリーブランド「RAVIPA(ラヴィパ)」の特別なコレクションがディズニーフラッグシップ東京にラインナップされます。

そのほか、ホリデーギフトにぴったりなぬいぐるみや雑貨となどの新グッズもあわせて紹介していきます☆

ディズニーフラッグシップ東京「RAVIPA(ラヴィパ)」スペシャルコレクション

発売日:2024年12月6日(金)〜順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京

※ディズニー公式オンラインストアにて先行販売中

特集ページURL:http://disneystore.jp/ravipa/

ディズニーストアから、ジュエリーブランド「RAVIPA(ラヴィパ)」のアクセサリーが初登場します。

緻密で繊細な細工が施された美しいジュエリーブランド「RAVIPA」

特別な日々を、ディズニーの魔法とともに過ごせるジュエリーが、日本ではディズニーストアでしか手に入らない特別なコレクションとして展開されます。

ジュエリーには、単品でもレイヤードでも楽しめるデザインのブレスレットや、デイリーに楽しめるデザインのネックレス、華やかな存在感があるピアスがラインナップ。

さまざまなシチュエーションにフィットする特別感溢れるジュエリーが揃います。

さらに、「RAVIPA」グッズを1点購入につき1枚、専用のショッピングバッグをプレゼント。

自分へのご褒美だけでなく大切な人への贈り物としても最適なバッグです。

【RAVIPA】ミッキー&ミニー ネックレス フェイス Mickey & Friends

価格:18,000円 (税込)

サイズ:ネックレス長さ 約46〜48cm

永遠の恋人「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザインしたネックレス。

スターリングシルバーの上に18Kホワイトゴールドの層が施された、ホワイトゴールド ヴェルメイユ仕上げのキャラクターモチーフが使用されています。

キャラクターフェイスがかわいらしく表現された、デイリーに楽しめるデザインです。

【RAVIPA】ミッキー ピアス アイコン シルバー Mickey & Friends

価格:15,500円 (税込)

ミッキーアイコンをデザインしたスタッドピアス。

スターリングシルバーの上に18Kホワイトゴールドの層を施した、ホワイトゴールド ヴェルメイユ仕上げのモチーフに、キュービックジルコニア ダイヤモンドを配したデザインがポイントです。

本物のダイヤモンドに似た輝きと質感を持つ合成宝石を贅沢に使用しているので、華やかな存在感があります。

【RAVIPA】ミッキー ブレスレット フェイス Mickey & Friends

価格:11,500円 (税込)

サイズ:ブレスレット長さ 約15.5〜23.5cm

世界中の人気者「ミッキーマウス」をデザインしたナイロンブレスレット。

「ミッキーマウス」のお顔をかわいらしく表現し、単品でもレイヤードでも楽しめるデザインになっています。

サイズ調整可能で、約15.5cmから23.5cmまで快適にフィットするアクセサリーです。

【RAVIPA】ミッキー ブレスレット ハンド Mickey & Friends

価格:11,500円 (税込)

サイズ:ブレスレット長さ 約15.5〜23.5cm

ミッキーハンドをデザインした、朱色のナイロンブレスレット。

熟練した職人による手作業でエナメルを施し、鮮やかな仕上がりに。

「ミッキーマウス」のボディパーツがかわいらしく表現された、単品でもレイヤードでも楽しめるデザインです。

【RAVIPA】ミニー ブレスレット フェイス Mickey & Friends

価格:11,500円 (税込)

サイズ:ブレスレット長さ 約15.5〜23.5cm

「ミニーマウス」のお顔をデザインしたナイロンブレスレット。

パステルピンクを基調にした、フェミニンなデザインが使用されています。

革新的な技術により耐久性に優れているので日常使いにもおすすめです。

【RAVIPA】ミニー ブレスレット リボン Mickey & Friends

価格:11,500円 (税込)

サイズ:ブレスレット長さ 約15.5〜23.5cm

「ミニーマウス」のトレードマークでもあるリボンをデザインしたナイロンブレスレット。

「ミニーマウス」らしい、明るい色のコードが合わせてあります。

清潔感のあるホワイトを基調にした、上品なデザインがポイントです。

キラキラ輝くぬいぐるみ「Winter Shiny Color」シリーズ

発売日:2024年11月26日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/plush/winter-shiny-color/

大人っぽい落ち着いた色合いで、キラキラ輝くぬいぐるみ「Winter Shiny Color」シリーズがディズニーストアに仲間入り。

冬のインテリアにしっくりと馴染むおしゃれなぬいぐるみや、カバンのワンポイントとしてもキュートなぬいぐるみキーチェーンは、あたたかみのある優しい色合いで、金や銀、オーロラなど異なるシャイニー素材を組み合わせているのがポイントです。

見る角度や光の当たり方により、違ったムードで楽しむことができます。

ミニー ぬいぐるみ Winter Shiny Color

価格:4,200円 (税込)

サイズ:全長 約45cm

座った時 約高さ33×幅32×奥行き26cm

あたたかみのある優しい色合いに輝きをプラスした「ミニーマウス」のぬいぐるみ。

金色にきらめく糸が織り込まれたキャラクターボディはとっても華やか。

リボンやスカートのピンク色生地が銀色に輝くのも魅力的です。

スティッチ ぬいぐるみ Winter Shiny Color

価格:4,200円 (税込)

サイズ:約 高さ29×幅25×奥行き21cm

両手を前に伸ばし、ちょこんとお座りする「スティッチ」のぬいぐるみ。

耳のピンク色生地は銀色、お腹の白い部分はオーロラに輝きます。

冬のインテリアにしっくりと馴染むおしゃれなぬいぐるみです。

スクランプ ぬいぐるみ Winter Shiny Color

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約高さ30×幅17×奥行き16cm

「スティッチ」と一緒に飾りたくなる「スクランプ」のぬいぐるみ。

金色にきらめく糸が織り込まれたキャラクターボディがとっても華やかです。

首元やリボンのピンク色生地は銀色に輝きます。

ヤングオイスター ぬいぐるみ Winter Shiny Color

価格:3,800円 (税込)

サイズ:全長 約30cm

座った時:約 高さ25×幅18×奥行き15cm

『ふしぎの国のアリス』に登場する「ヤングオイスター」が「Winter Shiny Color」シリーズのぬいぐるみとしてラインナップ。

殻の外側や洋服は銀色、殻の内側の生地はオーロラ色に仕上げられています。

優しいカラーで仕上げられた「ヤングオイスター」がお部屋を華やかに彩ります。

ミニー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Winter Shiny Color

価格:2,400円 (税込)

サイズ:全長 約25.5cm

キャラクター 約高さ18×幅11×奥行き9cm

「Holiday Season collection」ならではのタッチで仕上げられた「ミニーマウス」のぬいぐるみキーホルダー。

キャラクターが身につけているリボンやスカート、靴にシャイニー素材が使用されているので、光を受けて華やかにきらめきます。

まろやかな配色のぬいぐるみと相性抜群な、ピンクゴールドカラーを採用した金具もポイントです。

スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Winter Shiny Color

価格:2,400円 (税込)

サイズ:全長 約21cm

キャラクター 約高さ12×幅11×奥行き9cm

あたたかみのある優しい色合いと輝きが魅力の「スティッチ」

耳の内側にあしらわれた、光を受けて輝くシャイニー素材がポイントです。

特徴的な頭と背中の模様やちっちゃなしっぽもしっかり再現されています。

スクランプ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Winter Shiny Color

価格:2,400円 (税込)

サイズ:全長:約 20cm

キャラクター:約 高さ14×幅6×奥行き5.5cm

異なるデザインで仕上げられた目が特徴的な「スクランプ」

ボタン部分のラメ糸刺しゅうや、リボンがシャイニー素材で仕上げられています。

真っ白なボディにピンク色が映える、フェミニンなデザインも印象的です。

ヤングオイスター ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Winter Shiny Color

価格:2,400円 (税込)

サイズ:全長:約 22cm

キャラクター:約 高さ16×幅10×奥行き7cm

にっこり笑顔の「ヤングオイスター」をデザインしたぬいぐるみキーホルダー。

殻の外側と内側、着ている洋服に異なるシャイニー素材が使用されているのもポイントです。

ピンク色のワンピースがお似合いな「ヤングオイスター」と一緒にお出かけできるディズニーグッズです。

切手柄がかわいい「Holiday Season collection」シリーズ

発売日:販売中

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/gift/holiday-season-collection/

切手柄のポップなアートがかわいい「Holiday Season collection」コレクションもラインナップ。

丸型ボックス入りのマグカップやレターデザインの四角いプレートといったテーブルウェアをはじめハンドクリーム、ブランケット、フェイスタオルセットなど日常で活躍するグッズが展開されています。

心躍るシーズンにぴったりのおしゃれなグッズばかりです☆

スティッチ&スクランプ マグカップ ボックス入り Holiday Season collection

価格:2,200円 (税込)

サイズ:ボックス 約高さ9.6×直径14.8cm

本体 約高さ9×幅12.8×奥行き8.6cm

ホリデーシーズンを彩る「スティッチ」と「スクランプ」のマグカップ。

「スティッチ」と「スクランプ」のキャラクターやアイシングクッキー、プレゼントボックスなどをあしらった切手柄のマグは、飲み口の3色ストライプがおしゃれです。

マグカップと同じ柄をプリントした丸型ボックスにはリボンが付いているので、このままプレゼントできます。

レディ マグカップ ボックス入り Holiday Season collection

価格:2,200円 (税込)

サイズ:ボックス 約高さ9.6×直径14.8cm

本体 約高さ9×幅12.8×奥行き8.6cm

心躍るシーズンにぴったりな、『わんわん物語』に登場する「レディ」のマグカップ。

エレガントな「レディ」やミートボールスパゲッティ、チューリップ、プレゼントボックスなどをあしらった切手柄のマグです。

専用ボックスには「レディ」のボディカラー同じブラウンのリボンが巻いてあります。

とんすけ&ミス・バニー マグカップ ボックス入り Holiday Season collection

価格:2,200円 (税込)

サイズ:ボックス 約高さ9.6×直径14.8cm

本体 約高さ9×幅12.8×奥行き8.6cm

ディズニーアニメーション映画『バンビ』に登場する「とんすけ」と「ミス・バニー」をデザインしたドリンクウェア。

切って柄にデザインされた「とんすけ」と「ミス・バニー」の様々なアートを楽しむことができます。

手書きのメッセージカードを添えるのもおすすめの、プレゼントにぴったりなグッズです。

ホリデーシーズンを華やかに彩る、ディズニーキャラクターデザインのグッズが多数ラインナップ。

ディズニーストアにて順次販売されている「ホリデーギフト」やグッズの紹介でした☆

ミッキー&ミニーやスティッチの特別感溢れるボックス入り!ディズニーストア「ホノルル・クッキー・カンパニー」共同企画スイーツ ミッキー&ミニーやスティッチの特別感溢れるボックス入り!ディズニーストア「ホノルル・クッキー・カンパニー」共同企画スイーツ 続きを見る

人気イラストレーターが描くマリー、レディ、ミス・バニー!ディズニーストア「Illustrated by mikko」 人気イラストレーターが描くマリー、レディ、ミス・バニー!ディズニーストア「Illustrated by mikko」 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジュエリーブランド「RAVIPA(ラヴィパ)」のアクセサリーやキラキラ輝くぬいぐるみ!ディズニーストア「ホリデーギフト」 appeared first on Dtimes.