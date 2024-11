山下智久の海外ドラマ初主演作品『神の雫/Drops of God』が国際エミー賞「連続ドラマ部門」受賞！

Huluオリジナルの連続ドラマ『神の雫/Drops of God』が、国際エミー賞「連続ドラマ部門」を受賞した。この作品は、日仏米の共同製作。世界随一のスタジオである「レジェンダリー・テレビジョン」(アメリカ)と高品質なテレビ番組を世界中の視聴者に届ける独立系製作配給会社の「ダイナミック・テレビジョン」(アメリカ)、さらにフランス国営放送局グループの「フランス・テレヴィジオン」、そして「Hulu Japan」の4社が携わった。



『神の雫/Drops of God』は、ワインブームを牽引した日本発の伝説的大人気漫画「神の雫」(作・亜樹直、画・オキモト・シュウ)を原作とし、世界中の視聴者の心を捉えた作品だ。このたび、第52回国際エミー賞の「連続ドラマ部門」において栄冠に輝いた。国際エミー賞は、900人以上の会員からなる国際テレビ芸術科学アカデミーが主催する権威ある賞で、アメリカ以外で制作・放送された優秀なテレビ番組に贈られる。



山下智久は本作で、ワインに人生をかける男・遠峰一青(とおみね・いっせい)を演じ、物語に深みを加えた。国際エミー賞受賞の知らせに対して、山下は「こうして素晴らしい賞を頂き、文化、言葉の異なるクルーと共に努力し、一丸となり作品に注力して良かったと心から思えます」とコメントしている。主演を務める山下にとっても、初のノミネートにして初受賞という快挙となった。



本作では、原作の男性キャラクター・神咲雫をフランス女性・カミーユに置き換える大胆な設定変更が行われた。この変更は原作者・亜樹直の快諾によって実現。「私たちのワイン愛から生まれた漫画『神の雫』が、ドラマとして生まれ変わり、世界中に愛され、受賞しました。これほど嬉しい事はありません」と、喜びを表現している。



『神の雫/Drops of God』は、Huluで現在配信中(全8話)。世界が注目するこの作品をぜひチェックしてみてほしい。



<⼭下智久コメント>

このような素晴らしい賞を頂けてとても光栄で嬉しく思っております。

夢が⼀つ叶いました。応援してくださっている全ての⽅のおかげです。

「神の雫/Drops of God」は⾃分にとっておよそ半年に及ぶ⻑期、通訳なしの海外ロケ。常に3 カ国語以上が⾶び交うインターナショナルな現場でした。役作りの為に10 キロ近くの減量を半年間続け、台詞も英語で、とても勇気と根気の必要な挑戦でした。

こうして素晴らしい賞を頂き、⽂化、⾔葉の異なるクルーと共に努⼒し、⼀丸となり作品に注⼒して良かったと⼼から思えます。

⾔語や⽂化の壁を超えて、⼼を⼀つに⽀え合う事ができるという事を学ばせて頂きました。これからも挑戦を続けていきたい思いです。

家族、友⼈、携わってくださった全てのスタッフ、ファミリーに⼼より感謝いたします。



<著者︓亜樹直コメント>

私たちのワイン愛から⽣まれた漫画「神の雫」が、ドラマとして⽣まれ変わり、世界中に愛され、受賞しました。これほど嬉しい事はありません。関係者の皆様、そして視聴してくださった全ての⼈に感謝致します。



■作品概要

Huluオリジナル「神の雫/Drops of God」【全8 話】

【配信情報】 Hulu で配信中

【スタッフ】

製作総指揮︓クラウス・ジマーマン

監督︓オデット・ラスキン

脚本︓コック・ダン・トラン

制作︓ダイナミック・テレビジョン

制作協⼒︓アドライン・エンターテイメント

【キャスト】

⼭下智久(遠峰⼀⻘役)

フルール・ジェフリエ(カミーユ・レジェ役)

トム・ウォズニチカ(トマ・シャサングル役)

スタンレー・ヴェベール(アレクサンドル・レジェ役)

ルカ・テラッチャーノ(ロレンツォ役)

ディエゴ・リボン(ルカ・イングレゼ役)

岡本あずさ(⽚瀬百合⾹役)

ギュスタヴ・ケルヴェン(フィリップ・シャサングル役)

セシール・ボワ(マリアンヌ・レジェ役)

渡辺真起⼦(遠峰仄⾹役)

⼆階堂智(遠峰博和役)

アントワーヌ・シャペイ(タリオン役)

⽵中響⼦(みやび役)

津嘉⼭正種(遠峰昇役) 他

公式サイト︓https://www.hulu.jp/static/drops-of-god

公式Twitter︓@dropsofgodHulu(https://twitter.com/dropsofgodHulu)