ホロニックは、東海地区に初出店となる8年ぶりの新ホテル「セトレ名古屋(仮称)」(地上3階建・客室24室・レストラン28席)を2026年春に開業。

セトレブランドとしては6店舗目となります。

セトレ名古屋

所在地 :名古屋市中川区運河町内

(名古屋都市計画事業ささしまライブ24土地区画整理事業地内)

*名古屋駅より徒歩20分/車で7分

延床面積:約2,040m2

客室数 :24室

開業時期:2026年春(予定)

施設 :客室24室・レストラン・ロビーラウンジ・

ミュージック&ライブラリーラウンジ・ルーフトップテラス・

温浴(お風呂とサウナ)・コンブチャラボ

今回のセトレは、大都会名古屋の都市再開発エリアであり、リゾート型・目的型になりにくい立地にあるため、様々なコンテンツで体感価値を高める仕掛けをホテル内に作られます。

■「NAKAGAWA CANAL DOORS(仮称)」事業概要

事業名 :中川運河堀止地区開発

構成事業者:名古屋ステーション開発株式会社、中部土木株式会社、

有限会社マル・アーキテクチャ

計画地 :名古屋市中川区運河町内

(名古屋都市計画事業ささしまライブ24土地区画整理事業地内)

