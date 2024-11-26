²÷Â®µÞ¹ÔÎó¼Ö¤«¤é±ì¡¡µþºåÅÅ¼Ö¤Ç°ì»þÁ´Àþ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡Éé½ý¼Ô¤Ê¤·¡¡¡ØÁ´Àþ±¿Å¾ºÆ³«¡Ù
¡¡µþºå¡¦»°¾ò±Ø¤Ç¡¢²÷Â®µÞ¹ÔÎó¼Ö¤«¤é±ì¤¬½Ð¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢°ì»þ¸¶°ø³ÎÇ§¤Î¤¿¤áÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÃËÉ¤ÈµþºåÅÅ¼Ö¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26ÆüÀµ¸á¤¹¤®¡¢¾èµÒ¤«¤é¡ÖÎó¼Ö¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿±Ø°÷¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö17Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇºÇ¸åÈø¤Î¼ÖÎ¾¤Î¾²²¼¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÅ¼Ö¤Ï½ÐÄ®ÌøÈ¯¡¢Íä²°¶¶¹Ô¤Î²÷Â®µÞ¹Ô¤Ç¡¢»°¾ò±Ø¤ÇÅÅ¼Ö¤ò¤È¤á¤ÆÅö»þ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìó250¿Í¤¬Á´°÷¹ß¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ¡¢µþºåËÜÀþ¡¦ÃæÇ·ÅçÀþ¡¦ÂçÄÅÀþ¤Ê¤ÉÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å2»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Á´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£