¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÌó30ÉÃ¸å¤Ë¥Ü¥ó¡× ¥¤¥×¥·¥í¥óS¥í¥±¥Ã¥È¤¬Ç³¾Æ»î¸³Ãæ¤ËÇúÈ¯
¡¡26ÆüÄ«¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®·¿¥í¥±¥Ã¥È¡¦¥¤¥×¥·¥í¥óS¤ÎÇ³¾Æ»î¸³Ãæ¤ËÇúÈ¯¤·¡¢»î¸³¤ÏÃæÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²Ð¤Î¶Ì¤¬Èô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤ëÍÍ»Ò
¡¡JAXA¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥×¥·¥í¥óS¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂè2ÃÊ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇ³¾Æ»î¸³Ãæ¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÇúÈ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£JAXA¤Îºî¶È°÷¤é¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿KKB¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡ÖÇ³¾Æ»î¸³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÌó30ÉÃ¸å¤Ë¥Ü¥ó¤È¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢²Ð¤Î¶Ì¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤Ë½©ÅÄ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ç³¾Æ»î¸³¤Ç¤âÇúÈ¯»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢JAXA¤¬¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë