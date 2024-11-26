¼«Ì±ÅÞ¡¢Íè·î8Æü¤ËÍîÁªµÄ°÷ÂÐ¾Ý¤Îº©ÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤Ø¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤â½ÐÀÊÍ½Äê
¼«Ì±ÅÞ¤¬Íè·î8Æü¡¢Àè¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÍîÁª¤·¤¿µÄ°÷¤é¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿º©ÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î7Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÍîÁª¤·¤¿µÄ°÷¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤¯¤Ù¤¤À¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ä¿¹»³´´»öÄ¹¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
º©ÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÍîÁª¤·¤¿µÄ°÷¤«¤é¸½ºß¤Î³èÆ°¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¼è¤ê¡¢¼¡¤Î½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÅÞ¤ÎÁªµóÂÖÀª¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤äÁªµó³èÆ°¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£