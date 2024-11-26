Amazon Kindle¤Ë¤Æ¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ÖÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä
¡ÚAmazon Kindle¡ÖÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª¡×¥»ー¥ë¡Û
¡¡Amazon¤Ï¡¢Æ±¼ÒÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ÖKindle¡×¤Ë¤Æ¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ÖÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï±«¿¹¤¿¤¤Ó»á¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëºîÉÊ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦²¹¿åÏÂÉ§¤òÃæ¿´¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤ÊÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó--¥Þ¥±¥¤¥ó¤¿¤Á¤ËÍí¤Þ¤ì¤ë¡¢¿·´¶³Ð¡¦¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÇÔÁö·ÏÀÄ½Õ¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ï¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ÖÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª¡×Âè1´¬¤«¤éÂè7´¬¡¢Ëë´Ö¥·¥çー¥È¥·¥çー¥ÈÃ»ÊÔ½¸¡ÖÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª SSS¡×¡£