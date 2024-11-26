¡ÖÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×³¤³°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÍøÍÑµÒ57¿Í¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡Áí³Û1²¯4000Ëü±ßÆþ¶â¤·¤¿µÒ¤â
³¤³°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÍøÍÑµÒ57¿Í¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÃË½÷57¿Í¤Ï³¤³°¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ËÆüËÜ¤«¤é°Å¹æ»ñ»º¤òÆþ¶â¤·¡¢¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥é¥ó¥ÀÎÎ¥¥å¥é¥½¡¼¤Î´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ç¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Î·ë²Ì¤òÅÒ¤±¤ëµÒ¤â¤¤¤¿¤Û¤«¡¢1¿Í¤ÇÁí³Û1²¯4000Ëü±ß¤òÆþ¶â¤·¤¿µÒ¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÇÎ©·ï¤µ¤ì¤¿10¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£