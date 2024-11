【COLORFUL CHRISTMAS PARTY】12月2日~25日 開催予定会場: 池袋PARCO 東京都豊島区南池袋1-28-2

池袋PARCOは、サンリオのキャラクター「シナモロール」とコラボしたクリスマスキャンペーン「COLORFUL CHRISTMAS PARTY」を12月2日~25日にかけて開催する。

今回のイベントは「好きな色に囲まれて過ごすクリスマス」をテーマに、7色のステッカーとなった「シナモロール」をメインビジュアルに描いている。同じデザインを使用したアクリルキーホルダーやトレーディングアクリルスタンド、缶バッジも販売予定としている。

アクリルキーホルダー

アクリルスタンド

缶バッジ

12月5日~22日の期間はトートバッグ(2,200円)と好きなイラストのシート(各660円)を選んで購入すると、イラストを転写したトートバッグにできるイベントも実施する。また同期間「カードコネクト」とコラボし、「シナモロール」のフレームを使ったオリジナルカードを制作できる。カードは期間中「0% IKEBUKURO」で1,100円以上商品を購入した人に整理券を配布し、ホロなし200円、ホロあり400円、ランダム200円で購入できる。

オリジナルトートバッグ

カードコネクトとのコラボ

12月21日には「シナモロール」とのグリーティングと撮影会も実施する。12月2日~10日に池袋PARCOで1,200円以上商品を購入し、抽選に当選した人のみ参加可能。

シナモロール

12月2日~25日にかけてはフォトスポットの設置や池袋PARCO公式LINEでオリジナルスマホ壁紙を進呈する「シナモロールをさがせ!」キャンペーン、同期間中4,000円以上商品を購入したレシートを持参し12月21日~25日に提示した人、各日先着200人にオリジナルショッパーを進呈するキャンペーンも実施する。

フォトスポット(本館6F)

フォトスポット(本館8F)

ぬい撮りスポット(本館8F)

シナモロールをさがせ!

オリジナル壁紙

オリジナルショッパー

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654868