µÜ¾ë¸©²¤¬¿Ì¸» ºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ÎÃÏ¿Ì ÂçÀç»Ô¤Ç¤â¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬
26Æü¸á¸åµÜ¾ë¸©²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê´ä¼ê¸©¤äµÜ¾ë¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤âÂçÀç»Ô¤Ç¿ÌÅÙ2¤ÎÍÉ¤ì´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È26Æü¸á¸å1»þ31Ê¬¤´¤íµÜ¾ë¸©²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½40¥¥í¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï5.3¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç´ä¼ê¸©¤ÎÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤äËÌ¾å»Ô¡¢µÜ¾ë¸©¤ÎÀÐ´¬»Ô¤äµ¤Àç¾Â»Ô¤Ç¿ÌÅÙ3¤ÎÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤ÏÂçÀç»Ô¤Ç¿ÌÅÙ2¤ò¡£¤Þ¤¿¡¢½©ÅÄ»Ô¤ä²£¼ê»Ô¡¢Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ê¤É¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¿ÌÅÙ1¤ÎÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£