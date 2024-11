TWSが11月25日に1stシングル『Last Bell』をリリースし、同日に発売を記念したメディアショーケースを韓国にて開催した。

グループ初シングルのタイトル『Last Bell』は、「1年を締めくくる学校で鳴り響く最後のチャイム」と「初めてときめきを感じた瞬間、心で響く鐘の音」というふたつの意味をあわせ持っている。TWSはこれまで、1stミニアルバム『Sparkling Blue』収録の「Plot Twist」で初めて出会った時のときめきを、2ndミニアルバム『SUMMER BEAT!』収録の「If I’m S, Can You Be My N?」でともにする楽しさを歌ってきたが、今作では「誰もが一度は経験したことがある別れの瞬間に芽生える新しい感情」を歌い、TWS自身の成長も感じさせる作品となった。

タイトル曲「Last Festival」は、日常を一緒に過ごしてきた友達にときめきを感じたTWSが、たったひとりのために最後のお祭りを準備する物語だ。本楽曲を聴いて涙を流したというJIHOONは、「今年は10代最後の年であり、TWSとしてデビューできた一年でもあったので万感の思いで涙が溢れました」と話す。スケジュールが忙しく、自主練習をするのも簡単ではなかったそうだが、MVでは学校の舞台で踊るシーンが象徴的な同曲は「たったひとりのための舞台を準備する」という曲でもあるため、最も感動させるために身体も振り付けに合わせてセッティングし、基礎から全員でしっかりと準備したそうだ。JIHOONがスケジュールのあとに「残って練習しよう」と提案した際にもメンバーから「楽しそうだ」というレスポンスがあったそうで、こうした過程で曲がさらに大事なものになっていったという。

KYUNGMINからは準備過程に関して、「HANJINさんがPDFで全体の歌詞の意味を一行ずつ細かくまとめてくれて、びっくりしました」と彼らだけが知るエピソードが明らかに。HANJINは少し照れた表情を見せながらも、「楽曲の感情が多様で、メンバーが同じ方向を取ることが難しかったので、歌詞を翻訳して理解したあとにパートごとに表現すべき感情を書いてメンバーに共有しました」と工夫したことを教えてくれた。彼は、11月24日にYouTubeチャンネル「전지적 참견 시점」(全知的おせっかい視点)で公開された動画(※1)でも、普段から朝はマネージャーよりも早く起床し、コーヒーを飲みながらスキンケアをしていることが明かされていたが、こうした一人ひとりの努力や些細な気配りがTWSのチームワークを高め、舞台への情熱を加速させているのだろう。

タイトル曲「Last Festival」(「最後の祭り」)がソテジワアイドゥルの1993年による同名曲を再解釈して制作されていることに関連し、JIHOONは「ソテジワアイドゥル先輩はK-POPに歴史を残した先輩であり、親もとても好きだったので自然と知っていました。『最後の祭り』も好きでよく聴いていましたが、TWSならではのスタイルで再解釈できとても光栄でした」とコメント。HANJINは、「今回準備をしながら初めて(楽曲を)聴き、原曲が本当によくてびっくりしました。原曲のステージをたくさん検索して学ぼうとしました」と話した。ソテジワアイドゥルとの差異については、「(別れは)悲しいけれど、それをあまりにも悲しすぎないように表現しているのが共通点で、サウンド面でTWSの色を感じられるのが差別化を図った点」だという。

DOHOONは工夫しながら歌詞への理解を深めたことを受け、「Last Festival」の「曲の流れによって変化する感情」を見せてくれた。たとえば、最初は「別れたくない」という気持ちでクールな表情を、1番のサビの〈우리 따뜻했던 마음 기억해 줘〉(僕たちのあたたかかった心を覚えていて)という歌詞ではふんわりと微笑んで決めポーズを、最後の〈다시 만날 그때 낯설지 않은 듯 또 인사해 줘〉(また会えたら、その時、見慣れたようにまた挨拶してね)という歌詞では笑顔で手を振るポーズを……と、「パフォーマンスでディテールの部分を発見する楽しさがあると思います」と、今作の注目ポイントを教えてくれた。そんな今回の活動の目標は、「(TWSに対して)ドキドキすると言われたい」「これまでと違う姿をお見せするのでときめきを感じていただけたら」(DOHOON)、「どれだけステージに本気のチームかを知っていただきたい」「今回の活動を通してどれだけ強くなったのかをお見せしたい」(YOUNGJAE)だという。

11月22日、23日に京セラドーム大阪で開催された『2024 MAMA AWARDS』では、「BEST NEW MALE ARTIST」と「BEST DANCE PERFORMANCE MALE GROUP」の2冠を達成したTWS。質疑応答で記者から人気の秘訣について問われたYOUNGJAEは、「メンバーみんなが毎日笑いながらもステージに本気で臨んでいることだと思います」「見た目は柔らかく見えるかもしれないですが、内面は本当に情熱に溢れているので、それをファンの皆さんが喜んでくれるのでは」と話していた。また、KYUNGMINは「大学祭の舞台に立った時、学生の皆さんが一緒に曲を歌ってくださって人気を実感しました」と語り、学園祭でパフォーマンスを披露したことを思い浮かべていたようだ。

さらに『2024 MAMA AWARDS』について、「とても光栄な賞をふたつも受賞できたので、ファンの皆さんからいただくプレゼントのようにも思えて、『Last Festival』(での活動)も頑張ろうと思いました」「『BEST DANCE PERFORMANCE MALE GROUP』を受賞したので、これからも高めようという気持ちになりました」(JIHOON)、「ふたつも受賞でき、とても光栄でした。皆さんのおかげで受賞できたので、観客の皆さんによりプラスなエネルギーをお届けできるチームになりたいと思います」(HANJIN)とコメントしていたメンバーの顔つきがますます凛々しくなっていたのも印象的だった。

話題は変わり、『Sparkling Blue』と『SUMMER BEAT!』の成績がよかったことから、プレッシャーを感じなかったかという質問に、SHINYUは「気持ちのいい負担だったので、かえって頑張って準備でき、メンバー同士のチームワークを感じられる時間でした」とコメントした。また、「Plot Twist」の音源チャート1位から始まり、新人賞も受賞した2024年をJIHOONは「2024年はTWSにとって、Sparkling=炭酸のような年でした」と1stミニアルバム『Sparkling Blue』になぞらえて表現。「炭酸を初めて飲むとびっくりして『これは何?』と思いますが、TWSにとっても多くのことを学び、いろいろな経験をするなかで成長できたと思います」と話した。あわせてKYUNGMINは、「個人的には、1stミニアルバムがデビューをして僕たちが誰かについて表す作品だとしたら、2ndミニアルバムはそれにお答えしたいという気持ちが大きかったです。今作『Last Festival』は今年をよりよく締めくくりたいという気持ちが大きいと思います」とはっきりと述べた。

今年多くの新人グループがデビューしたなかでも、TWSならではの感性についてYOUNGJAEは、「デビュー前には友達、仲のいい兄貴(형)という仲でしたが、活動を通して家族に近い形になったと思います」とチームワークが強まったことを話した。また、JIHOONは「音楽の面で感謝しているのは、“ボーイフッドポップ”という僕たちならではの音楽がコンセプトだけではなく、歌詞やメロディを聴いた時に日常のなかで思い出される美しい瞬間だったので、それがTWSならではの色だったと思います」とこの一年に思いを馳せた。

そんな彼らの2024年を一言で表すと、DOHOONはこれからも数えきれない魅力をお見せしたいからという理由をもとに「初めての出会い」、毎アルバムごとに成長する姿をお見せするため努力してきたからと語るHANJINは「成長」、KYUNGMINは「僕たちの歌を聴いて青春を思い出すという言葉を聞いたから」としたうえで「みんなの青春」なのだという。

今年1月に行われたデビューショーケースの際には、「“最高の期待の星”から“今年最高の新人”と呼ばれるように頑張ります」(※2)と話していたTWS。まさに名実ともに“今年最高の新人”となった今、初シングルの成功と2025年以降の活躍にもさらに期待が高まる。

(文=風間珠妃)