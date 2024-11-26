¹ÅçFW¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥ô¥£¥¨¥¤¥é¤¬¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áµ¢¹ñ¡ÄºÆÍèÆü¤Î»þ´ü¤ÏÌ¤Äê
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï26Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥ô¥£¥¨¥¤¥é¤Îµ¢¹ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥ô¥£¥¨¥¤¥é¤Ïº¸¤Ò¤¶¤Î¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÜÆü¡Ê26Æü¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ºÆÍèÆü¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß37ºÐ¤Î¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥ô¥£¥¨¥¤¥é¤Ï2019Ç¯1·î¤ËÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤é¹Åç¤Ë²ÃÆþ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï3·î¤Ë±¦¤Ò¤¶¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç20»î¹ç½Ð¾ì2ÆÀÅÀ¡¢2024J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç4»î¹ç½Ð¾ì¡¢Å·¹ÄÇÕ JFA Âè104²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç4»î¹ç½Ð¾ì3ÆÀÅÀ¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¤Ç3»î¹ç½Ð¾ì1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢J1Âè36Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢¼ó°Ì¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×º¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ±Áª¼ê¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÄË¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥ô¥£¥¨¥¤¥é¤Ïº¸¤Ò¤¶¤Î¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÜÆü¡Ê26Æü¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ºÆÍèÆü¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß37ºÐ¤Î¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥ô¥£¥¨¥¤¥é¤Ï2019Ç¯1·î¤ËÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤é¹Åç¤Ë²ÃÆþ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï3·î¤Ë±¦¤Ò¤¶¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç20»î¹ç½Ð¾ì2ÆÀÅÀ¡¢2024J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç4»î¹ç½Ð¾ì¡¢Å·¹ÄÇÕ JFA Âè104²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç4»î¹ç½Ð¾ì3ÆÀÅÀ¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¤Ç3»î¹ç½Ð¾ì1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢J1Âè36Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢¼ó°Ì¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×º¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ±Áª¼ê¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÄË¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£