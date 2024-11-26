Ìò¼ÔÌ¾¤ò½ñ¤¤¤¿´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤ë¡Ö¤Þ¤Í¤­¾å¤²¡×¡Ê£²£¶Æü¸áÁ°¡¢µþÅÔ»ÔÅì»³¶è¤ÎÆîºÂ¤Ç¡Ë¡áÀîºê¸øÂÀ»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¸ÅÅÔ¤Ë»ÕÁö¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ëµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Î²ÎÉñ´ì¸ø±é¡ÖµÈÎã´é¸«À¤¡Ê¤«¤ª¤ß¤»¡Ë¶½¹Ô¡×¡Ê£±£²·î£±¡Á£²£²Æü¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢½Ð±é¤¹¤ëÌò¼ÔÌ¾¤ò½ñ¤¤¤¿´ÇÈÄ¤ò·à¾ìÀµÌÌ¤Ë¾þ¤ë¡Ö¤Þ¤Í¤­¾å¤²¡×¤¬£²£¶Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿¤Þ¤Í¤­¡Ê½Ä£±¡¦£¸¥á¡¼¥È¥ë¡¢²££³£°¥»¥ó¥Á¡Ë¤Ï£µ£¹Ëç¡£¡Ö¶ù¡¹¤Þ¤ÇÂçÆþ¤ê¤Ë¡×¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢ÂÀ¤¯´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¡Ö´ªÄâ¡Ê¤«¤ó¤Æ¤¤¡ËÎ®¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½ñÂÎ¤ÇÌò¼ÔÌ¾¤¬µ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î°ìËç¤È¤Ê¤ë¿Í´Ö¹ñÊõ¡¦ÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¤µ¤ó¤Î¤Þ¤Í¤­¡£·à¾ì´Ø·¸¼Ô¤é¤¬À¶¤á¤Î±ö¤ò¤Þ¤­¡¢¼êÄù¤á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆîºÂ¤Î¾®ÎÓÍº¼¡Ïº»ÙÇÛ¿Í¡Ê£µ£²¡Ë¤Ï¡ÖÅÁÅý¤¢¤ë·à¾ì¤Ç²ÎÉñ´ì¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£