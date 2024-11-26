¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÇ»¤¤1Ç¯¡×ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç²÷²»¤Î¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ºûÀîµÈ¹¯¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÂÇÅÀ²¦¡ÚNPB¥¢¥ï¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡NPB¥¢¥ï¡¼¥º2024¡¡supported¡¡by¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¡¡D¡Ê26Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¡Ë
¡¡Âè1Éô¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥àÉ½¾´¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎºûÀîµÈ¹¯³°Ìî¼ê¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç54ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏDeNA¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç°ÂÂÇ¤â¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤Î¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÅ¾å¤ÇºûÀî¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖÇ»¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£ËèÇ¯À®Ä¹¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Íèµ¨¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é1·³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£