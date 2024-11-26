キャンペーン：ProGrade DigitalがAmazon ブラックフライデーセールに参加…新発売の外付けSSDも対象に
ProGrade Digital Inc.は、11月27日（水）0時00分～12月6日（金）23時59分にかけて開催されるAmazon ブラックフライデーセール（先行セール含む）に参加。期間中、対象製品を15～25％OFFの割引価格で販売する。
11月26日（火）に発売した同社初の外付けSSD「PG10 Pro」もセール対象に含まれる。2TB/4TB/8TB（Windows）/8TB（Mac）の全4モデルが通常価格から15％OFFとなる。
そのほかCFexpress 4.0 Type Bカードをはじめとした各種メモリーカード、メモリーカードリーダーも対象に含まれている。
セール期間
2024年11月27日（水）～12月6日（金）23時59分
対象製品
※通常価格→セール価格
※かっこ内は割引率
外付けSSD「PG10 Pro」
2TB ：62,800円→53,380円（15%）
4TB ：125,500円→106,675円（15%）
8TB（Windows）：219,600円→186,660円（15%）
8TB（Mac）：219,600円→186,660円（15%）
CFexpress 4.0 Type B
GOLD 256GB：26,700円→21,360円（20%）
GOLD 512GB：31,400円→25,120円（20%）
GOLD 1TB：54,900円→43,920円（20%）
GOLD 2TB：108,300円→86,640円（20%）
IRIDIUM 400GB：36,100円→28,880円（20%）
IRIDIUM 800GB：70,600円→56,480円（20%）
IRIDIUM 1.6TB：149,000円→119,200円（20%）
COBALT 1.3TB：156,900円→117,675円（25%）
CFexpress 4.0 Type A
IRIDIUM 480GB：61,200円→48,960円（20%）
IRIDIUM 960GB：94,100円→75,280円（20%）
CFexpress 2.0 Type A
GOLD 120GB：25,100円→18,825円（25%）
GOLD 240GB：37,700円→28,275円（25%）
GOLD 480GB：53,400円→40,050円（25%）
SDXC UHS-II
V60 GOLD 128GB：7,900円→6,320円（20%）
V60 GOLD 256GB：14,200円→11,360円（20%）
V60 GOLD 512GB：25,900円→20,720円（20%）
V90 COBALT 64GB：11,000円→8,800円（20%）
V90 COBALT 128GB：19,800円→15,840円（20%）
V90 COBALT 256GB：36,100円→28,880円（20%）
V90 COBALT 512GB：78,500円→62,800円（20%）
microSDXC UHS-II
V60 GOLD 128GB：8,000円→6,400円（20%）
V60 GOLD 256GB：14,300円→11,440円（20%）
V60 GOLD 512GB：26,100円→20,880円（20%）
USB4.0対応シングルスロットカードリーダー
CFexpress 4.0 B/SD PG05.6：15,700円→12,560円（20%）
CFexpress 4.0 A/SD PG09.6：15,700円→12,560円（20%）
USB 3.2 Gen 1対応ダブルスロットカードリーダー
SD/microSD PGM0.5：5,500円→4,675円（15%）
USB 3.2 Gen 2対応ダブルスロットカードリーダー
CFast/SD PG02：12,600円→10,710円（15%）
CFexpress B/SD PG05.5：12,600円→10,710円（15%）
SD/SD PG08：12,600円→10,710円（15%）
CFexpress A/SD PG09：12,600円→10,710円（15%）