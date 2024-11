ENHYPEN、オリコン週間アルバムランキング1位獲得！最新アルバム『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』にて

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』は、週間売上18.5万枚を記録!

ENHYPENの2ndスタジオリパッケージアルバム『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』が、11月25日にオリコンが発表した最新ランキング(12月2日付/集計期間11月18日~24日)で週間売上18.5万枚となり、週間アルバム1位を記録した。

この結果、ENHYPENは2ndミニアルバム『BORDER : CARNIVAL』を皮切りに、『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』まで、オリコン週間アルバムランキングで計9つのアルバムが1位を記録したことになる。

『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』は公開初週(集計期間11月11日~17日)に140万枚以上を売り上げ、歴代K-POPリパッケージ最多初動販売量新記録を樹立(ハントチャート調べ)。また、2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』も、アメリカビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」(11月30日付)で7位に再びチャートインした。

一方、『BBMAs』が11月25日(現地時間)に発表したファイナリスト名簿によると、ENHYPENは「Top Global K-POP Artist」と「Top K-POP Touring Artist」にノミネート。

『BBMAs』は、『グラミー賞(Grammy Awards)』『メリカンミュージックアワード(American Music Awards)』『MTV VMA』とともに米国4大大衆音楽授賞式のひとつに挙げられるほど高い権威を誇る音楽賞。過去12ヵ月間、アルバムと音源販売、ラジオ放送、ストリーミング、ツアーおよびソーシャル参加などを基盤にしたデータとビルボードチャートの成果を含め、受賞候補が選定される。

なお、ENHYPENは、現在3回目のワールドツアーの日本公演であり、K-POPボーイグループでデビューから最速での3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催中だ。

