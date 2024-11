【トムとジェリー みんなでクリスマスケーキ】価格:4,980円

ファミリーマートは、クリスマス商品の予約受付を12月20日9時まで実施している。商品はクリスマスケーキ、クリスマスチキン、パーティーメニュー、スパークリングワインなど全68種類と豊富なラインナップが取り揃えられている。

クリスマスケーキだけでも25種類とかなりの数が用意されているのだが、その中で毎年好評となっている人気キャラクターとのコラボケーキでは「すみっコぐらし」、「mofusand」などに加え、初めて「トムとジェリー」のケーキが登場する。

今回は商品のお届け日前に、その「トムとジェリー」ケーキのサンプル品を提供いただいたので、本稿では撮り下ろしで紹介していく。

□ファミリーマートのクリスマス商品ページ

箱から中身まで“トムジェリ”尽くし! 可愛いピックでデコレーションを楽しもう

トムとジェリー みんなでクリスマスケーキ

商品サイズ:直径約 12cm(2~3人向け)

価格:4,980円

特典:ファミリーマートオリジナル「フォーク1本」・「ピックシート1枚入り」

備考:ファミペイWEB予約特典対象 数量限定

「トムとジェリー」は、ネコのトムとネズミのジェリーによるユニークなドタバタ劇が展開される1940年に誕生したアメリカ生まれのアニメシリーズ。作中では主人公のトムとジェリー以外にも、個性豊かなキャラクターが多数登場するのも本作の魅力の1つだが、今回のコラボケーキには外箱や付属する紙ピック、ケーキの周りに付いているフィルムまでそのキャラクターたちが可愛くデザインされている。

キャラクターたちの紙ピックは自由に飾ってデコレーションができるため、家族みんなでクリスマスの準備を楽しめる。また、ケーキにはいちごソースをサンドしたレアチーズムースといちごミルクムースがトッピングされ、見た目も華やかな仕上がりに。「MERRY CHRISTMAS」という文字がデザインされたチョコレートプレートも添えられており、大切な人と過ごすホリデーシーズンにぴったりなケーキとなっている。

まずは外箱から見ていこう。箱は巨大なチーズがイメージされており、黄色を基調としたポップなデザインになっている

箱側面にはキャラクターたちが勢揃い。トムとジェリーのほか、スパイクやトゥードルズ、ブッチにマッスルとシリーズでお馴染みの登場人物が描かれている

こちらは箱の開口が付いた正面。チーズの穴からトムとジェリーたちが顔をのぞかせる可愛いデザインだ

一方、こちらも開口が付いているが裏面だ。正面のイラストとちょうど対になっていて、キャラクターたちのお尻が描かれているという、遊び心たっぷりのデザインとなっている

箱を上から見下ろしたところ

中央部分は組み立てると持ち手になる仕様になっている。このままパーティーに持っていくなどすれば喜ばれそうだ

箱からケーキをずずっと取り出してみる。中央のいちごムースのピンク色が可愛い

ケーキの正面には「MERRY CHRISTMAS」という文字が書かれたチョコレートのプレートが付いている

箱の中に備えられている内ポケットには付属品が入っている。取り出してみると、キャラクターたちがデザインされた紙ピックと、オリジナルのフォークがお目見え。ピックを台紙から取り外し、自分好みに飾れば完成だ。

フォークにはトムとジェリーが楽しそうに過ごしている様子がデザインされている。ケーキだけでもかなり満足度は高いが、限定のオリジナルフォーク付きということで、ちょっとしたクリスマスプレゼントを貰ったような気分になれるのは嬉しい。さりげないデザインがかなり可愛いので、ぜひゲットしていただきたい。

内容としては、ケーキ本体と紙ピック、フォークの3点セットだ

こちらがオリジナルデザインのフォークだ

柄の部分にトムとジェリー、そしてロゴがデザイン。仲良く笑い合う2人にほっこり

紙ピックは台紙から取り外そう。切れ目が入っているので力を入れずとも簡単に外せるが、強引に引っ張ったりすると破れてしまうこともあるので注意だ

ピックは全部で6種。トムが一番大きいのでセンターに配置すると見栄えが良くなりそうだ

早速ピックを刺してデコレーション。自前のお皿に移して付属のフォークを添えれば完成だ

ケーキの周りに付いているフィルムはすぐ捨ててしまいがちだが、キャラクターたちがデザインされていて可愛いのでこれにもぜひ注目してほしい

箱のデザインと同じくチーズ背景のポップな柄が「トムとジェリー」の世界観らしさを演出してくれている

今回紹介した「トムとジェリー」ケーキをはじめ、ファミリーマートのクリスマス商品の予約は12月20日9時まで。12月16日9時までに予約すれば12月20日~12月23日の受け取り、12月20日9時までの予約で12月24日か12月25日の受け取りが可能となっているので、クリスマスの準備をしっかり済ませておきたい方は余裕をもって早めに注文しておくといいだろう。

各商品の詳細については特設ページより確認できる。コンビニの商品と侮るなかれ、本格的なクリスマス商品が多数取り揃えられていて見ているだけで楽しいのでぜひ一度ご覧いただき、特別な日を楽しんでほしい。

【その他のファミリマートのコラボケーキ(一部)】

すみっコぐらし かざって楽しいクリスマスケーキ 4,980円

mofusand 苺レアチーズのクリスマスケーキ 4,980円

ヤマザキ クリスマスキャラクターケーキ(アナと雪の女王) 4,644円

ヤマザキ クリスマスキャラクターケーキ(ドラえもん) 4,644円

□ファミリーマートのクリスマス商品ページ

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)

(C)2024 San-X Co., Ltd All Rights Reserved.

(C)mofusand

(C) Disney

(C) Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK