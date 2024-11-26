ºÇ¶¯¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¼é¸î¿À¡×¤È¤Ê¤ë¤«¡¡µî½¢ÃíÌÜ¤ÎR¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë¡Ö¥¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ö¾ò·ïÌÌ¡×¤È¤Ï
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ïº£µ¨43¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÃæÆü¤È¤Î3Ç¯·ÀÌó¤ò½ª¤¨¤ë¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Îµî½¢¤¬º£¥ª¥Õ¡¢Âç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï60ÅÐÈÄ¤Ç43¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢ËÉ¸æÎ¨1.09¤È¶¼°Ò¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£28ºÐ¤È¤Þ¤À¼ã¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹¼é¸î¿À¤Ï¤É¤ÎµåÃÄ¤âÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÝÍ¼ÔÌ¾Êí¤«¤é³°¤ì¡¢¸ò¾Ä²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë12·î¤«¤é¡¢¤·Îõ¤ÊÁèÃ¥Àï¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÃ±Ç¯15²¯±ß¥¯¥é¥¹¤Î¹¶ËÉ¤«¡¡»Ë¾åºÇÂç¤Î¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥àÉ¬»ê¡¡ÀäÂÐ¼é¸î¿À¡¡R¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂçÁèÃ¥Àï¡ÖÃíÌÜµåÃÄ¡×¡Öµá¤á¤é¤ì¤ëÍýÍ³¡×
¡¡°ìÊý¡¢°ì»þ¤ÏÍÎÏ¤Ê°ÜÀÒÀè¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢ºßÀÒ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤â¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢ÀäÂÐ¼é¸î¿À¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿DeNA¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤«¤é26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢·Þ¤¨¤ëÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÈá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÎÏ¤òÃí¤°¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¿¹¸¶¹¯Ê¿¤È°ÂÄê¤·¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÍÞ¤¨¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤«¤éÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¤¬¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÀäÂÐÅª¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎÂçËâ¿À¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤âÂç¤¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ÍÆÀ¤ËÎ×¤à¤ÈÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¤¡£µåÃÄ¤ÎÆî¾ìÃÒ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÆüËÜ°ìÃ£À®¸å¤Îº£·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Î»º¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤¹¤Ç¤ËDeNA¤Ç¤ÏÇ¯ÊðÌÌ¤Ç¤âÂ¾µåÃÄ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¼ê¸ü¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ô¡¼¥¹¤È¤µ¤ì¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¶¯²½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Ç¯ÊðÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Å±Âà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÇÃ±Ç¯15²¯±ß¥¯¥é¥¹¤Î¹¶ËÉ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ò·ï¤âÂ¿¾¯¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹ËÜ¿Í¤Ï8¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¡¢°éÀ®·ÀÌó¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÃæÆü¤Ø¤Î²¸µÁ¤â¶¯¤¯¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹äÏÓ¤Îµî½¢¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£º£¥ª¥Õ¡¢¥¡¼¥Þ¥ó¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢³ÆµåÃÄ¤Î¿åÌÌ²¼¤ÎÆ°¤¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï