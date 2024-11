『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2021)の人気キャラクター、ピースメイカー/クリストファー・スミスを主人公に描くDCドラマ「ピースメイカー」シーズン2の撮影終了が終了したことが明らかとなった。本シリーズでクリエイターを務めるジェームズ・ガンがにて報告した。

ガンは、ホテルのラウンジらしき場所でピアノを弾いているジョン・シナと、ソファに腰掛けるジェニファー・ホランドの写真を投稿。「『ピースメイカー』シーズン2のジョン・シナと、ジェニファー・ホランドの撮影が終了しました」と伝え、「2人は今シーズンで、クリストファー・スミスとエミリア・ハーコートとして素晴らしい演技を見せてくれた上、昨日は今までで最高に楽しい撮影でした!ジョージア州サバンナの素晴らしき人々に感謝します。『ピースメイカー』のスタッフの滞在を特別なものにしてくれました。あと1日だ!」とキャプションを添えている。

And that’s a Season Two wrap on & , who both turned in wonderful performances this season as Christopher Smith and Emilia Harcourt. To top it off, shooting yesterday was one of the most fun days of shooting I have EVER had! Thanks to the…